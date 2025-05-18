Так не считается: кого поддержит государство, а кого проверит дважды

Госдума приняла в финальном чтении закон, меняющий правила ведения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Поправки направлены на пресечение злоупотреблений при получении господдержки, в частности формальной перерегистрации бизнеса ради субсидий. По мнению законодателей, все ограничения необходимы, чтобы исключить лазейки. Ранее компании могли формально изменить организационно-правовую форму и таким образом снова получить доступ к государственной поддержке. Теперь такая схема будет заблокирована. Однако вместе с недобросовестными игроками могут пострадать и те, кто честно развивает своё дело, считают эксперты. Что изменилось, кого это коснется и насколько справедливы новые подходы — разбирались «Известия».

Что изменилось: статус «вновь созданного» — больше не для всех

Принятые поправки вводят более четкое определение того, кто может быть отнесен к «вновь созданным» субъектам МСП. В этот список теперь будут попадать юридические лица, созданные с 1 декабря предыдущего года по 31 мая следующего, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в этот же период. До сих пор граница была менее логичной — с 1 июля по 30 июня — и исключала значительное число действительно новых компаний из числа получателей поддержки.

Однако ключевое нововведение — исключение из этой категории организаций, созданных в результате преобразования одной организационно-правовой формы в другую. Речь идет о случаях, когда, к примеру, ООО преобразуется в АО или наоборот. Такие компании больше не смогут автоматически получать статус «вновь созданного» бизнеса и, соответственно, претендовать на «стартовые» льготы.

Причина, по мнению законодателей, в том, что подобные преобразования нередко использовались как схема: действующее предприятие меняло форму, попадало в реестр как новое и получало доступ к преференциям — грантам, субсидиям, кредитам под сниженные ставки.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Важное нововведение касается и фермеров: теперь в реестр будут вносить не только ИНН, но и основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Это поможет избежать путаницы при смене главы крестьянского (фермерского) хозяйства — ситуация, при которой ИНН меняется, а само хозяйство продолжает работать, теперь будет учтена корректно.

Справка «Известий» По данным Единого реестра субъектов МСП, на декабрь 2024 года в России зарегистрировано более 6,56 млн субъектов малого и среднего бизнеса — на 4% больше, чем годом ранее. В 2024 году МСП привлекли рекордные 1,18 трлн рублей при поддержке Национальной гарантийной системы. Это говорит о высоком интересе к господдержке — и одновременно о риске её недобросовестного использования.

Добросовестные или нет: где грань и как ее провести

Реакция экономистов и бизнес-сообщества на нововведение — сдержанно-позитивная. Большинство экспертов признают: прежние правила действительно позволяли «обходить систему» и получать льготы тем, кто на них не имел права. Однако теперь главное — не «перегнуть палку» в обратную сторону.

Как отметил представитель СКБ Контур Антон Яковлев, ограничение схем с преобразованием устраняет неравенство: юрлицо даже после смены формы, по сути, уже функционировало, а значит, не должно получать поддержку как новичок. При этом он обращает внимание, что в законопроекте речь идет только о преобразованиях.

Эксперт обращает внимание на то, что с «простой сменой ОПФ» все далеко не так просто. Закон ограничивает только одну схему реорганизации — преобразование. Однако на практике нередко государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУПы и МУПы) преобразуются в АО. Понятно, что зачастую такие компании уже распоряжаются серьезным капиталом и оказывать им поддержку наравне с обычными начинающим предпринимателями по меньшей мере странно, отмечает Яковлев.

Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

Но помимо преобразования существуют еще разделение и выделение, когда одно юрлицо трансформируется в два и более. Такой вариант нередко встречается в сегменте малых и средних предприятий, но и при такой форме реорганизации новые компании могут унаследовать неплохую ресурсную базу, не сравнимую с действительно недавно созданными компаниями. К сожалению, в законопроекте эти особенности пока не учтены, указывают в СКБ Контур. Значит, недобросовестные предприниматели могут этим пробелом воспользоваться. Тем более что выделение и разделение происходят на практике чаще, чем преобразования, и нередко именно таким способом проводится дробление бизнеса.

Добавление в реестр основного государственного регистрационного номера (ОГРН) наряду с ИНН эксперты считают технически важным шагом. Новый порядок учета, по словам Яковлева, призван упорядочить взаимодействие с индивидуальными предпринимателями и КФХ (крестьянское (фермерское) хозяйство), где перерегистрация может происходить неоднократно.

Однако даже в этой, казалось бы, сугубо технической сфере есть риск юридических коллизий. Верховный суд ранее указал, что отсутствие компании в реестре МСП не должно автоматически лишать ее права на господдержку, если она формально соответствует всем критериям. Яковлев подчеркивает: новая версия закона, наоборот, работает с другой стороны — она устраняет случаи, когда предприятие уже утратило признаки МСП, но продолжает получать льготы благодаря формальному нахождению в реестре.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» и член генсовета «Деловой России» Олег Николаев считает, что нововведение не нанесет ущерба ни честному, ни нечестному бизнесу. По его словам, реорганизованные компании не теряют права на включение в реестр, просто теперь они должны пройти дополнительную проверку на соответствие критериям МСП. Автоматического попадания в реестр, как раньше, не будет.

— Всё это совсем не означает, что реорганизованные юрлица теперь теряют свое право на участие в реестре МСП, — говорит Олег Николаев. — Они теряют статус «нового юрлица», который автоматически приравнивал их к микропредприятиям, освобождая от проверки на соответствие критериям МСП. По новым правилам сведения о реорганизованных юрлицах (прошедших реорганизацию до 30 июня) все же подаются в ФНС, но только теперь они перед включением в реестр должны будут проходить некий фильтр. Так что добросовестному бизнесу ничего не грозит.

С этим согласен и академический руководитель программы «Управление бизнесом» в НИУ ВШЭ Дмитрий Кнатько. Он отмечает, что закон соответствует политике повышения эффективности мер поддержки МСП . Ранее доступ к так называемым дешевым деньгам часто получали те, кто прибегал к юридическим хитростям.

Однако Кнатько также предупреждает: теперь удар может прийтись по тем, кто реорганизует бизнес по экономическим причинам — например, для привлечения инвестиций или разделения активов.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Такие компании рискуют остаться без «стартовой» поддержки именно в тот момент, когда она особенно нужна. По его словам, креативные предприниматели быстро найдут обходные пути: создание новых ИП, дробление активов, работа через аффилированных лиц. То есть риск, что злоупотребления останутся, всё равно сохраняется.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин подчеркивает важность индивидуального подхода. По его мнению, при применении закона необходимо четко различать добросовестные случаи смены правовой формы и попытки обойти правила. Он считает, что следует предусмотреть понятные механизмы обжалования отказов во включении в реестр, желательно — в цифровом формате, доступном для всех предпринимателей. Это особенно актуально на фоне того, что даже техническая ошибка может стоить бизнесу права на господдержку.

Что ждать бизнесу: меньше формализма, больше точности

Закон может стать действительно эффективным инструментом в борьбе с формальными схемами, если будет сопровождаться продуманной правоприменительной практикой и механизмами апелляции, считают предприниматели. Хотя для многих бизнесменов это действительно лишение доступа к «дешевым деньгам», признают источники среди МСП.

По данным Минэкономразвития, в 2023 году мерами господдержки воспользовались более 670 тыс. субъектов МСП, получивших свыше 400 млрд рублей через различные программы: от грантов до льготных кредитов. И если бизнес из-за новой правовой конструкции перестанет считаться «вновь созданным», он может потерять возможность воспользоваться стартовыми мерами поддержки.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Если компанию не внесли в реестр по техническим причинам, ей может отказать в субсидиях местная администрация или банк. Поэтому, как подчеркивает Катырин, нужны понятные процедуры обжалования решений, желательно — в цифровом формате.

«Известия» направили запросы в Министерство экономического развития РФ, Федеральную налоговую службу, Корпорацию МСП.