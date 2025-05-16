Белоусов назвал целью учений «Запад-2025» отработку отражения агрессии против СГ
На российско-белорусских учениях «Запад-2025» планируется отработать отражение агрессии против Союзного государства (СГ). Об этом 16 мая сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.
«Хочу подчеркнуть сугубо оборонительный характер этого мероприятия. Мы планируем совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации», — приводит ТАСС слова главы Минобороны РФ.
Белоусов добавил, что военные учения, которые пройдут на полигонах двух стран, начнутся в сентябре.
В этот же день Белоусов заявил, что Россия и Белоруссия должны начать укрепление общего оборонного пространства. В ходе встречи Лукашенко поблагодарил Россию за поставки техники, в том числе военных самолетов и вертолетов. Также он подчеркнул, что руководство страны работает над перспективными видами вооружений, согласно разработанному с Россией плану.
Хренин 3 апреля подчеркнул, что цель запланированных на сентябрь учений «Запад-2025» — продемонстрировать готовность стран защищаться и подтвердить, что они не представляют угрозы для других государств. По его словам, учения помогут повышению уровня подготовки военнослужащих и улучшению взаимодействия между вооруженными силами двух стран.