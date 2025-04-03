В Белоруссии назвали учения «Запад-2025» показом оборонных возможностей

Цель запланированных на сентябрь учений России и Белоруссии «Запад-2025» — продемонстрировать готовность стран защищаться и подтвердить, что они не представляют угрозы для других государств. Об этом 3 апреля сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Эти учения мы проводим самостоятельно на основе своего решения без оглядки на страны Запада. <...> Мы проводим эти учения для себя и чтобы показать, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем», — отметил он телеканалу «Первый информационный».

По его словам, учения проводятся по решению Белоруссии и России и их основная задача — повышение уровня подготовки военнослужащих и улучшение взаимодействия между вооруженными силами двух стран.

Ранее, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что совместные действия России и Белоруссии обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства. По его словам, обе страны отстаивают законные внешнеполитические интересы и работают с зарубежными партнерами в целях формирования многополярного миропорядка.

13 марта Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу. Он напомнил, что данный документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности двух государств.