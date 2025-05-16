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Эндокринолог назвала возможные причины гормонального дисбаланса

Врач Павлова: гормональный дисболанс может возникнуть из-за переедания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Гормональный дисбаланс в организме возникает из-за нарушения в соотношении или синтезе гормонов. Среди возможных причин таких сбоев могут быть травмы, инфекции и переедание. Об этом 16 мая «Известиям» рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Это могут быть травмы, инфекции, генетические изменения. <…> Какие-то влияния внешних факторов — облучения, допустим. Нарушения, которые вызваны перееданием или еще какими-то внешними факторами, нарушения суточных ритмов и так далее», — перечислила Павлова.

Она уточнила, что изменения, спровоцировавшие дисбаланс, могут быть как патологическими, так и физиологическими — к ним можно отнести беременность и подростковый возраст. При этом признаки, по которым можно определить гормональные нарушения, не всегда очевидны.

«Когда у нас нарушается синтез гормонов щитовидной железы, признаки могут быть долгое время неспецифическими. Усталость, апатия, сухость кожи, выпадение волос — это может быть при очень большом количестве заболеваний. <…> Проявления одни и те же, причины разные. А бывают достаточно характерные признаки», — объяснила эндокринолог.

Например, если в нейрогипофизе не выделяется гормон, удерживающий воду в организме, человек начинает бесконтрольно пить и часто мочиться, а переизбыток кортизола специфично сказывается на внешности страдающих гиперкортицизмом.

Павлова подчеркнула, что точный диагноз помогут поставить жалобы пациента. Отталкиваясь от внешних признаков, специалист сможет назначить необходимые обследования и выявить причину нарушения в организме.

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Ранее, 25 апреля, заведующий кафедрой медицинской генетики Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета, доктор биологических наук Владимир Гущин рассказал «Известиям», что для сохранения здоровья генов необходимо чтобы структура ДНК не была повреждена. Эксперт посоветовал стараться правильно питаться, сохранять физическую и умственную активность.

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