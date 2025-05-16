Эндокринолог назвала возможные причины гормонального дисбаланса
Гормональный дисбаланс в организме возникает из-за нарушения в соотношении или синтезе гормонов. Среди возможных причин таких сбоев могут быть травмы, инфекции и переедание. Об этом 16 мая «Известиям» рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
«Это могут быть травмы, инфекции, генетические изменения. <…> Какие-то влияния внешних факторов — облучения, допустим. Нарушения, которые вызваны перееданием или еще какими-то внешними факторами, нарушения суточных ритмов и так далее», — перечислила Павлова.
Она уточнила, что изменения, спровоцировавшие дисбаланс, могут быть как патологическими, так и физиологическими — к ним можно отнести беременность и подростковый возраст. При этом признаки, по которым можно определить гормональные нарушения, не всегда очевидны.
«Когда у нас нарушается синтез гормонов щитовидной железы, признаки могут быть долгое время неспецифическими. Усталость, апатия, сухость кожи, выпадение волос — это может быть при очень большом количестве заболеваний. <…> Проявления одни и те же, причины разные. А бывают достаточно характерные признаки», — объяснила эндокринолог.
Например, если в нейрогипофизе не выделяется гормон, удерживающий воду в организме, человек начинает бесконтрольно пить и часто мочиться, а переизбыток кортизола специфично сказывается на внешности страдающих гиперкортицизмом.
Павлова подчеркнула, что точный диагноз помогут поставить жалобы пациента. Отталкиваясь от внешних признаков, специалист сможет назначить необходимые обследования и выявить причину нарушения в организме.
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