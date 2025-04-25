Профессор дал советы по сохранению здоровых генов

Для того чтобы сохранить здоровье генов, чтобы структура ДНК не была повреждена, необходимо стараться правильно питаться, сохранять физическую и умственную активность. Об этом рассказал «Известиям» заведующий кафедрой медицинской генетики Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета, доктор биологических наук, профессор Владимир Гущин 25 апреля.

Он отметил, что будущим родителям стоит задуматься о здоровье генов еще на этапе планирования ребенка. Если один из них страдает наследственным заболеванием или является носителем «неправильного» гена, то следует еще до наступления беременности посетить генетика. Необходимо также проходить пренатальную и неонатальную диагностику.

«[Следует] стараться правильно питаться, сохранять физическую и умственную активность, снижать факторы риска, связанные с воспалением, вовремя вакцинироваться. А еще обязательно должны быть баланс и гармония в жизни, нужно поддерживать высокий интерес к жизни, стараться меньше контактировать с мутагенными источниками окружающей среды, например, избыточным воздействием ультрафиолетовых лучей. Тогда здоровья, в том числе генетического, хватит на всю жизнь», — объяснил Гущин.

По его мнению, лучшее, что может сделать человек, — используя знания о своих генетических особенностях, максимально улучшить свой образ жизни, реализовать себя, выбрать наиболее подходящую профессию, выработать привычки, которые будут максимально раскрывать заложенные генетические способности, и скорректировать привычки, которые могут навредить.

Ранее, 5 марта, врач-педиатр «Инвитро-Воронеж» Елена Алексенцева рассказала «Известиям», что соблюдение режима дня — ключевой фактор поддержания физического и психического здоровья человека. Регулярная физическая активность также играет важную роль.