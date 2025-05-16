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Стоматолог предупредила о потере зубов из-за «наращивание» с помощью гель-лака

Стоматолог Мелехова: «наращивание» зубов может привести к их потере
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Фото: Global Look Press/Rolf Vennenbernd
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Тренд на «наращивание» зубов с помощью гель-лака опасен — такие манипуляции могут привести к их потере. Об этом «Известиям» рассказала 16 мая хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, ортопед Вероника Мелехова.

Ранее в соцсетях появились видеоролики, в которых мастера маникюра берутся чинить сломанные зубы гель-лаком за небольшую цену.

«Они не могут обработать полость [рта] должным образом. Там бактерии. Они их запечатают. Эти бактерии не любят кислород. Они начнут размножаться с сумасшедшей скоростью во много раз быстрее, чем они до этого размножались. Человек их не сможет вычистить. А это развитие осложнений в виде пульпитов, а потом и периодонтитов. И может привести вообще к потере зуба», — отметила врач.

По ее словам, такие манипуляции могут повредить зубы и десны, вызвать ожог или аллергическую реакцию. Кроме того, добавила Мелехова, состав гель-лака довольно токсичен.

«Есть гель-лак нельзя, а пломбу можно — начнем с этого. <…> Плюс пломбы изготавливаются из специального материала, который биологически совместим с тканями зуба, у которого есть определенный модуль упругости, расширения при воздействии тех или иных температур, и он приближен к тканям зуба», — пояснила стоматолог.

Она добавила, что гель плохо держится на зубе, может иметь острые края и поцарапать слизистую, если человек нечаянно проглотит обломок.

«У нас есть целая серия протоколов, чтобы у нас правильно приклеилась пломба к зубу. У гель-лака не предназначена эта сцепка между зубом, и гель-лак отваливается при механическом воздействии», — рассказала Мелехова.

Даже если лак хорошо приклеился, его можно будет только спилить, чтобы удалить, а это повредит эмаль, подчеркнула стоматолог и добавила, что такое «наращивание» скорее ухудшает, а не улучшает ситуацию с зубом.

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5 мая профессор, доктор медицинских наук, спикер REVIXAN Ольга Чепуркова рассказала «Известиям», что даже при регулярной чистке зубов многие сталкиваются с кариесом, воспалением десен и неприятным запахом изо рта. Основная ошибка, по словам эксперта, — подмена понятий.

Особое внимание врач уделила технике чистки. Она заявила, что около 80% пациентов не умеют правильно удалять биопленку — бактериальный налет, который становится основной причиной проблем с деснами.

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