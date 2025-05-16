Оверчук заявил о нацеленности РФ на экономическое сотрудничество с Афганистаном
Россия нацелена на развитие двустороннего экономического сотрудничества с Афганистаном. Об этом 16 мая сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, открывая переговоры с заместителем председателя правительства Афганистана Абдул Гани Барадаром.
«Россия нацелена на развитие двустороннего экономического сотрудничества с вашей страной (Афганистаном. — Ред.). Показатели нашей двусторонней торговли пока достаточно скромные: по итогам 2024 года, по нашим данным, товарооборот составил всего $323 млн», — передает слова Оверчука ТАСС.
По словам вице-премьера, Россия убеждена, что развитие и стабильность Афганистана «отвечают интересам всего Евразийского региона».
Оверчук отметил, что РФ позитивно оценивает усилия афганского правительства по улучшению экономики Афганистана.
В этот же день Оверчук заявил, что товарооборот РФ и Афганистана имеет большой потенциал, к предполагаемым направлениям сотрудничества относятся проекты в сфере энергетики, транспортного машиностроения, горнорудной промышленности. По его словам, опыт российских компаний в горнодобывающей промышленности будет востребован в Афганистане. Кроме того, предприятия РФ готовы делиться своими компетенциями в области геологоразведки и предложить различные виды горношахтного карьерного оборудования.