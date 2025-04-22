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Новая реальность: Москва может подключиться к трансафганским проектам

Россия и «Талибан» налаживают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом
Фото: Global Look Press/Nicola Zingarelli
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Решение России отменить введенный ранее запрет на деятельность движения «Талибан» открывает новую главу в политике Центральной Азии. Для Москвы это может стать шансом подключиться к крупным региональным проектам. В свою очередь, центральноазиатские государства через Афганистан смогут получить прямой выход к портам Индийского океана и Персидского залива. Подробности — в материале «Известий».

В порядке исключения

Верховный суд России приостановил запрет деятельности находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан», действовавший больше 20 лет, и постановил вычеркнуть его из соответствующего списка. Кабул приветствовал этот шаг.

Решение стало результатом дипломатического процесса, который развивается между странами. Весной прошлого года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Минюст и Министерство иностранных дел сообщили президенту РФ Владимиру Путину о возможности снять запрет.

Суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как пояснил глава российского МИДа Сергей Лавров, министерство считает нужным исключить талибов из списка запрещенных, поскольку «они являются реальной властью в Афганистане».

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Де-факто это означает юридическое признание новой политической реальности в Афганистане, где с 2021 года «Талибан» находится у власти. Кроме того, это решение способствует развитию торгово-экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности между государствами. В целом после выхода американских войск из Афганистана товарооборот между Москвой и Кабулом достиг $1 млрд.

За прошедшие десятилетия стороны прошли путь от взаимной вражды до сотрудничества. В результате дипломатических усилий весной 2017 года появился Московский формат консультаций по Афганистану с участием представителей стран региона и талибов. К 2021 году, когда «Талибан» вошел в афганскую столицу, у РФ уже были неплохо налажены контакты с движением.

ПМЭФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре 2021 года говорил о том, что Москва «будет принимать решение об исключении талибов из этого террористического списка». Фактически российские чиновники уже проводят встречи с представителями движения и приглашают их на различные мероприятия, включая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Новые возможности

Решение Верховного суда РФ о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан» означает наступление нового этапа в развитии геополитических процессов в Центральной Азии. В частности, оно открывает для Москвы возможность участия в масштабных региональных проектах, например — в строительстве газопровода TAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) и Трансафганской железной дороги.

С другой стороны, это даст возможность центральноазиатским государствам получить прямой доступ к портам Персидского залива и Индийского океана через территорию Афганистана. Как сообщил Замир Кабулов, на предстоящей в мае выставке в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» афганская сторона будет представлена на высоком правительственном и деловом уровне.

Афганистан
Фото: Global Look Press/Saifurahman Safi

По словам Кабулова, «богатые минеральные ресурсы и стратегическое географическое положение Афганистана открывают значительные перспективы для сотрудничества, позволяя стране стать важным транзитным мостом между Россией, Центральной и Южной Азией».

На форуме в Казани будут рассматривать проекты строительства железных дорог Термез – Наибабад – Логар – Харлачи и Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман, общая протяженность которых достигает 573 км, а пропускная способность — до 20 млн т грузов в год.

Не исключено, что следующим этапом может стать строительство газопроводов TAPI для экспорта туркменского газа и, возможно, TAPI-2 — для поставок российского топлива.

Помимо этого ожидается окончание строительства Камбаратинской ГЭС-1, а также энергопроект ТУТАП (Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Афганистан – Пакистан), участие в котором Москва рассматривала еще семь лет назад.

Что думают эксперты

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар в беседе с «Известиями» пояснил, что Москва и талибы также налаживают сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Он, впрочем, отметил, что представители «Талибана» — довольно сложные партнеры.

Афганистан
Фото: Global Look Press/Saifurahman Safi

— Складывается выборочное сотрудничество, поскольку талибы активно противостоят ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Оба государства заинтересованы в нейтрализации угроз, исходящих от международных террористических группировок, а также — в стабилизации ситуации в регионе, — отметил политолог.

Эксперт добавил, что для Москвы остаются важными и не теряют актуальности требования, связанные с правами человека.

— Российские власти неоднократно заявляли, что признание талибов произойдет при соблюдении последними прав человека. От властей в Афганистане ожидают уважения прав женщин и создания инклюзивного правительства с участием различных этнических групп, — указывает специалист.

Порядок исключения: что означает приостановка Верховным судом запрета «Талибана»
Это решение стало кульминацией интенсивного дипломатического процесса России и Афганистана

Аналитик добавил, что снятие статуса террористов с талибов — шаг в сторону легитимизации, однако он не означает, что Москва официально признает «Талибан».

В сложившейся ситуации есть три проблемы, пояснил в беседе с «Известиями» руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

— Первая — чисто техническая. Прокладка трубопровода через горные хребты — штука дорогая и сложная. Чтобы России «вписываться» в проект, надо понимать, зачем именно, что она от этого получит и что потеряет, — отметил политолог.

Горы
Фото: Global Look Press/Michael Runkel

По его мнению, вторая сложность заключается в том, что пока нет гарантий того, что стабильность в Афганистане — это надолго.

— Нет уверенности, что нынешний или будущий режим не захочет использовать трубу как инструмент политического давления. Наконец, третья проблема — это отношения между Индией и Пакистаном. Даже в случае их улучшения индийцы не будут превращать TAPI в основную линию снабжения газом, — полагает аналитик.

Профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев в беседе с «Известиями» отметил, что приостановка Верховным судом России запрета деятельности движения «Талибан» демонстрирует, что в Москве зафиксировали «объективную реальность, сложившуюся в последние несколько лет».

— Россия таким образом признает, что с «Талибаном» необходимо взаимодействовать. Меняет ли это геополитику Центральной Азии, — вопрос открытый. С моей точки зрения, это создает возможности для России более активно участвовать в так называемых трансафганских инициативах. Для самих стран Центральной Азии это просто дополнительный стимул открытия таких проектов, — пояснил эксперт.

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