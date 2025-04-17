Порядок исключения: что означает приостановка Верховным судом запрета «Талибана»

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан» (под санкциями ООН за террористическую деятельность). Его деятельность запретили в России более 20 лет назад. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, эта мера поспособствует развитию торгово-экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности между Россией и Афганистаном. Решение стало возможным благодаря закону, вступившему в силу в декабре 2024 года — он допускает временную приостановку запрета деятельности организаций из перечня террористических.

Деятельность «Талибана» в России

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о снятии запрета на деятельность движения «Талибан» и постановил вычеркнуть его из соответствующего списка. Решение подлежит немедленному исполнению, сообщил судья Олег Нефедов. Фактически оно означает юридическое признание новой политической реальности в Афганистане, где «Талибан» удерживает власть с 2021 года. Афганские власти поблагодарили Россию за принятое решение.

Исключение талибов из российского списка стало кульминацией дипломатического процесса, который в последние месяцы приобрел особую интенсивность. В мае 2024 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что МИД и Минюст доложили Владимиру Путину о возможности снять запрет. Тогда же министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил: Москва исходит из реалий и считает «Талибан» де-факто правящей силой. Развиваются и торгово-экономические отношения. Товарооборот между Россией и Афганистаном после ухода сил США и НАТО существенно вырос и достиг $1 млрд.

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Снятие запрета на деятельность «Талибана» откроет дополнительные возможности для выстраивания полноценного диалога с Афганистаном на различных уровнях — от официальных до общественных и гуманитарных, отметил в беседе с «Известиями» политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Вывод «Талибана» из списка террористических организаций упростит контакты не только на официальном уровне, но также по линии народной дипломатии, общественных организаций и бизнеса, — считает эксперт. — Это выведет сотрудничество с представителями движения из серой юридической зоны. Такое решение действительно должно способствовать развитию торговли, гуманитарных связей и просто налаживанию двусторонних отношений России с афганским народом.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар отметил, что в области борьбы с терроризмом Россия и талибы уже налаживают сотрудничество.

— Талибы — это очень сложный партнер, но тем не менее в вопросах борьбы с терроризмом у нас с ними складывается выборочное сотрудничество, так как они активно противостоят ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ. — Ред.), которое остается носителем глобальных террористических лозунгов, — отметил Омар Нессар. — В этом контексте сотрудничество в области безопасности, безусловно, будет отвечать интересам Российской Федерации. Обе стороны заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе и нейтрализации угроз, исходящих от международных террористических группировок.

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В Кремле не раз подчеркивали: признание талибов возможно при соблюдении ряда условий, в первую очередь — в отношении прав человека. От Кабула ожидается уважение прав женщин и девочек, а также создание инклюзивного правительства с участием разных этнических групп, включая таджиков и узбеков. Требования, связанные с правами человека, остаются актуальными и не теряют своей важности, считает Омар Нессар.

— Если прочитать декларации различных многосторонних организаций, то в них всегда упоминаются права женщин, национальных меньшинств и других групп. Вопрос в том, что, исходя из опыта, талибы не делают уступок по этим вопросам, и поэтому процесс их легитимизации затянулся. Нужно подчеркнуть, что снятие с них статуса террористов — это шаг в сторону легитимизации, но это не означает, что РФ их признает официально. О признании пока речи не идет, — отметил эксперт.

Налаживание российско-афганских отношений

В 2003 году, вскоре после того как Совбез ООН внес «Талибан» в санкционные списки, аналогичное решение принял Верховный суд РФ. Тогда это воспринималось как логичное продолжение позиции России после терактов 11 сентября 2001 года, совершенных «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), с которой талибы в то время были тесно связаны. Москва тогда поддержала международные усилия НАТО по борьбе с движением. К слову: в сообщении МИД РФ говорится, что решение Верховного суда о приостановке действия запрета на деятельность движения «Талибан» не влечет за собой изменения международных обязательств Москвы по соблюдению санкционного режима Совета Безопасности ООН.

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С возвращением талибов к власти в августе 2021 года, после поспешного вывода американских войск, расстановка сил изменилась. Москва не признала новое афганское правительство, но начала с ним активный диалог. Представители талибов регулярно посещают российскую столицу, участвуют в конференциях и обсуждают экономические проекты, в том числе в сфере транспорта и энергетики.

По мнению Никиты Мендковича, юридическая легализация диалога с талибами отражает реалии, которые складываются уже не первый год.

— Практика показывает, что «Талибан» находится у власти почти четыре года. В любом случае, другого правительства и другого Афганистана у нас сейчас нет, — подчеркнул он. — Необходимо выстраивать рабочие отношения, тем более что нынешние власти не представляют угрозы для России, не поддерживают террористические практики и, напротив, декларируют борьбу с международным терроризмом.

Наиболее осторожную позицию среди региональных игроков по отношению к «Талибану» занимает Таджикистан. Президент Эмомали Рахмон еще в 2022 году обвинил талибов в неспособности обеспечить безопасность, экономическую стабильность и легитимность.

Но есть в Центральной Азии и другой опыт. Казахстан стал первой страной, исключившей «Талибан» из списка террористических: соответствующая процедура была завершена в декабре 2023 года. Вслед за ним то же сделала Киргизия. Узбекистан и Туркменистан активизировали диалог с Кабулом.

Так, Ашхабад возобновил взаимодействие по проекту газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия), а Ташкент в августе 2024 года подписал с талибами 35 соглашений на общую сумму $2,5 млрд. Эти документы охватывают энергетическую, транспортную и сельскохозяйственную сферы.

Российские руководители, в том числе и Владимир Путин, неоднократно подчеркивали, что так или иначе необходимо выстраивать отношения с нынешней властью в Афганистане.