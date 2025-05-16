Оверчук отметил большой потенциал товарооборота РФ и Афганистана

Товарооборот РФ и Афганистана имеет большой потенциал, к предполагаемым направлениям сотрудничества относятся проекты в сфере энергетики, транспортного машиностроения, горнорудной промышленности. Об этом 16 мая сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе Российско-афганского бизнес-форума в Казани, который проходит на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Товарооборот между нашими странами сегодня имеет значительный потенциал. <...> Мы видим здесь хорошие возможности для поставок российской промышленной продукции, для совместного развития производства на территории Афганистана, для строительства энергетических объектов, инфраструктурных объектов», — отметил он.

Оверчук заявил, что опыт российских компаний в горнодобывающей промышленности будет востребован в Афганистане. Кроме того, предприятия РФ готовы делиться своими компетенциями в области геологоразведки и предложить различные виды горношахтного карьерного оборудования. По итогам форума стороны подпишут ряд документов, подчеркнул вице-премьер.

«Мы предлагаем провести комплексные геологические исследования. Мы готовы оказать поддержку в изучении и освоении месторождений дефицитных видов стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов», — добавил он.

В апреле Оверчук заявил «Известиям», что у Афганистана много проблем, но есть потенциал и там ждут Россию. По его словам, сегодня в Афганистан приходит мир и открываются такие возможности, которых раньше не было. В том числе это связано с реализацией транспортно-логистических возможностей.