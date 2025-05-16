В Польше допустили передачу Украине списанных истребителей МиГ-29
Польша в скором времени намерена снять с вооружения советские истребители МиГ-29 и может передать их на вооружение Украине. Об этом 16 мая заявил временный поверенный в делах Польши на Украине Петр Лукасевич.
«Что касается МиГ-29, то мы их постепенно выводим из нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются», — отметил он в интервью украинскому изданию «Европейская правда».
Кроме того, Польша готовит для Украины уже 47-й пакет военной помощи на сумму €200 млн.
Глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш 13 мая заявил, что Польша не собирается отправлять своих бойцов на территорию Украины в рамках возможного послевоенного регулирования.
При этом в январе Косиняк-Камыш также отмечал, что польское общество испытывает усталость от конфликта на Украине и разочарование из-за украинских беженцев. Отмечалось, что одним поводов для разногласий между двумя странами стал отказ Варшавы поставить Киеву оставшиеся у Польши истребители МиГ-29.