В Забайкалье задержаны 40 несовершеннолетних виновников природных пожаров

В Забайкальском крае задержаны 94 виновника масштабных природных пожаров, в том числе 40 детей. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба МЧС России.

«С начала года в регионе установлены 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела», — следует из публикации в Telegram-канале.

Кроме того, в настоящее время сотрудники МЧС тушат 35 лесных пожаров, которые угрожают населенным пунктам. В районе экокурорта «Кука» ликвидировано загорание кромки лесного пожара на 40 га с помощью самолета Бе-200ЧС. При этом на земле населенный пункт защищают более 70 специалистов и 17 единиц техники. В районе села Танхи также тушит пожар вертолет Ми-8, на земле задействованы 45 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее, 2 мая, правоохранители задержали подозреваемого в поджоге, после которого сгорело 100 га леса в Забайкальском крае. Уточнялось, что пожар произошел в районе села Бургень Читинского района, где огонь перешел на деревья из-за выжигания сухой травы. Устранить открытое горение получилось только на третьи сутки.