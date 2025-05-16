В бывшем особняке экс-главы МИД РФ прошли обыски по делу об убийствах 1990-х
В бывшем загородном доме экс-министра иностранных дел России Андрея Козырева (признан иноагентом в РФ) в подмосковной Барвихе прошли обыски по делу о серии заказных убийств, совершенных в 1990-е. Об этом 16 мая сообщил источник «Известий».
По его словам, в доме изъяли наличные, документы и технику.
Согласно данным следствия, в 2012 году Козырев продал особняк людям, связанным с криминальным авторитетом из Тольятти, участником ОПГ «Сиротинские» Игорем Шинкоренко. Тот проживал в доме до недавнего времени, пока правоохранительные органы не активизировали расследование в отношении бандитов, совершавших убийства и вымогательства в Самарской области в 1990-х годах.
Шинкоренко и предполагаемый лидер банды Игорь Сиротенко заочно арестованы и объявлены в международный розыск. На данный момент установлены еще 11 участников группировки. Среди прочего, членов ОПГ проверяют на причастность к убийству главного редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Валерия Иванова, отметил источник.
Андрей Козырев возглавлял МИД РСФСР, а затем МИД России во время первого президентского срока Бориса Ельцина в 1990–1996 годах.
23 апреля сообщалось, что в Москве прошли следственные мероприятия у сопредседателей и учредителей иностранной неправительственной организации «Депутаты мирной России» (деятельность на территории РФ признана нежелательной), штаб-квартира которой находится в Берлине.
Следственные мероприятия были организованы в рамках уголовных дел по ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»).