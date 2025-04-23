В Москве провели следственные мероприятия у сопредседателей «Депутатов мирной России»

В Москве проходят следственные мероприятия у сопредседателей и учредителей иностранной неправительственной организации (НПО) «Депутаты мирной России» (деятельность на территории РФ признана нежелательной), штаб-квартира которой находится в Берлине. Об этом 23 апреля сообщил источник «Известий».

Отмечается, что следственные мероприятия проходят в рамках возбужденных уголовных дел по ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»).

Так, обыски проводят у сопредседателей организации Игоря Глека и Ильи Азара (признан в РФ иностранным агентом), в отношении которых в прошлом месяце прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование, а также членов учредительной конференции Галины Фильченко и Нодари Хананашвили.

Представители «Депутатов мирной России» выступают против действующей власти в РФ, проводят встречи с европейскими политиками и ведут агитационную работу среди эмигрантов. 1 марта организация приняла участие в митинге в Берлине вместе с «Русским добровольческим корпусом» (РДК) (организация признана террористической, запрещена в РФ).

В августе прошлого года Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) «Депутаты мирной России». По данным ведомства, НПО создали бывшие муниципальные депутаты, сбежавшие за границу после начала специальной военной операции, являющиеся резидентами с немецкой «пропиской».

Они выступают на разных политических мероприятиях и распространяют ложную информацию о работе органов госвласти России. Также они поддерживают экстремистские объединения.