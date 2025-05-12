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Чертовщина какая-то: кто убил бандита по кличке Бес

В Новгороде присяжные вынесли обвинительный вердикт членам банды Петровского
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Суд присяжных в Великом Новгороде вынес обвинительный вердикт пятерым участникам криминальной группировки Андрея Петровского. Бандиты входили лишь в одно из нескольких структурных подразделений криминального сообщества под предводительством Николая Кравченко по прозвищу Бес. Пока обвинение формулирует запрос суду о наказании для каждого из подсудимых, «Известия» собрали подробности по громкому делу.

Актуальный процесс

На скамье подсудимых оказались Сергей Сергеев, Сергей Заботин, Андрей Козлов, Андрей Орлов, Валерий Рыбаков — все они, по версии следствия, члены банды Андрея Петровского по прозвищу Реча. Банда была подконтрольна лидеру оргпреступного сообщества Великого Новгорода Николая Кравченко (среди бандитов известного под кличкой Коля Бес). Присяжные посчитали всех пятерых виновными в двух убийствах и бандитизме.

суд
Фото: vk.com/sudpress53

Так, присяжные признали подсудимых виновными в расправе над владельцем помещений бывшего завода «Волна» Юрием Куприяновым. Бизнесмена убили около торгового центра на улице Федоровский Ручей, когда он с покупками шел к своей машине. Убийцы подъехали к нему на мотоцикле и расстреляли из пистолета ТТ.

— Спустя годы в этом преступлении сознался Сергей Сергеев по кличке Минога, Козлов (по прозвищу Ветер) был за рулем, — пояснил источник в полиции. — Эти и другие доказательства были признаны достаточными во время судебного процесса.

суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Еще одно убийство, в котором признаны виновными участники банды, — расстрел лесозаготовителя Виктора Крылова. Рыбаков (кличка Старый или Рыбак) и Орлов (кличка Орел) неоднократно угрожали Крылову из-за его хозяйственной деятельности, которая мешала бизнесу Петровского (он тоже имел интересы в этой сфере). Но Крылов оказался человеком не робкого десятка и уступать не хотел.

— Нападение на него было совершено в лесополосе, когда он вместе с сыном и товарищем сына поехал пилить лес. Машина, в которой находились Рыбаков, Сергеев, Орлов и Заботин, догнала автомобиль лесозаготовителя. Мужчина вышел узнать, что хотели преследователи, и в этот момент ему выстрелили в лицо из обреза. Лицо убийцы запомнил сын и спустя почти 20 лет опознал его — это был Заботин.

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Путь банды

По словам собеседника, в деле группировки еще много белых пятен, но в ближайшее время сообщников ждут новые процессы за другие злодеяния.

— Сообщество, которым управлял Бес, сумело подмять под себя до 70% экономики региона, — рассказывает «Известиям» оперативный сотрудник полиции, посвятивший несколько лет разоблачению банды Беса. — Мы нашли «серые» бухгалтерские ведомости, которые указывают на то, что им платили даже собакозаводчики. Им до всего было дело.

полиция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Преступная группа сформировалась еще в 1990-х вокруг спортсменов-боксеров. Одной из заметных криминальных фигур был мастер спорта международного класса Валерий Рыбаков.

— Он когда-то был в сборной, но после того, как напал на сотрудника милиции и получил судимость, из большого спорта его поперли, — рассказывает «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Выйдя на свободу, Рыбаков возглавил ЧОП «Скорпион», служившее прикрытием для группировки Петровского. Главным действующим лицом группировки был Кравченко. В 1980-х он работал водителем директора овощебазы Тельмана Мхитаряна. Шеф стал наставником для своего «личника» и к 1990-м превратил его в партнера по бизнесу. Предприятие, созданное ими, постепенно завладело заводом по производству телевизоров, заводом «Стекловолокно», фарфоровым заводом, речным портом и многочисленными торговыми точками.

Беса отличала нетерпимость к конкурентам. Он обложил данью практически все предприятия города и области. В конце концов он решил вымогать деньги даже с местного оборонного предприятия. Вскоре после этого в регионе начались операции по борьбе с криминалом.

Николая Кравченко (среди бандитов известного под кличкой Коля Бес)
Фото: РЕН ТВ

Кравченко и Петровский бежали на Украину. Обоим заочно было предъявлено обвинение в нескольких убийствах и вымогательствах. Петровскому удалось получить вид на жительство на Украине и, по некоторым данным, обзавестись гражданством. А Кравченко натурализоваться на Украине вовремя не удалось.

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Смерть в СИЗО

По запросу российской стороны он был арестован в 2013 году на Украине, и в январе 2014 года было принято решение о его экстрадиции в Россию. Однако в ночь на 24 января 2014 года Кравченко нашли мертвым в Лукьяновском СИЗО Киева. Местные правоохранители посчитали смерть Беса результатом самоубийства. Впрочем, источник в правоохранительных органах России считает, что Кравченко «помогли».

— Его смерть была выгодна Петровскому, у которого на Украине на тот момент были развязаны руки. Дело в том, что, несмотря на аресты имущества и задержания членов банды в России, Бес и Петровский получали деньги от активов в России. Петровский опасался, что Бес на следствии расскажет об источниках их доходов и финансирование прекратится.

тюрьма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам источника, Петровский до сих пор получает деньги из России и активно помогает этими средствами ВСУ.

Последствия отказа

Во время следствия и суда некоторые обвиняемые отказывались от ранее данных показаний. В частности, такую позицию избрал Сергей Сергеев — на его допросах строилось обвинение по эпизоду с убийством предпринимателя Куприянова. Какие юридические последствия несут в себе признание вины и последующий отказ от показаний, «Известиям» объяснил адвокат Павел Корнияко, напомнивший о ст. 61 УК РФ.

— Активное способствование расследованию уголовного дела значит, что лицо своими показаниями изобличает каких-то возможных подельников, которые следствию неизвестны или известны, но их преступная роль не доказана или недостаточно подробно описана, — рассказывает Корнияко.

УК РФ
Фото: Global Look Press/Oleg Spiridonov

Собеседник «Известий» напомнил, что явка с повинной может сократить или уменьшить наказание.

— Явку с повинной можно написать только на стадии предварительного расследования. И, соответственно, данное обстоятельство тоже является смягчающим. По общему принципу (с учетом разъяснений Верховного суда РФ) при наличии таких обстоятельств для смягчения наказания суд не может назначить максимальное наказание, превышающее две трети от максимально установленного статьей.

Судебная практика и современная юридическая наука не рассматривают признание вины как единственное и основное доказательство виновности, говорит адвокат.

— Соответственно, лицо на различных стадиях в силу разных причин может признаваться в совершении преступления либо в последующем отказываться от таких показаний.

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Сказанное будет использовано

Адвокат Корнияко говорит, что обвиняемый имеет право отказаться от признательных показаний, от признания своей вины, от явки с повинной и от своих показаний.

— Как правило, любое признание фиксируется протоколом. Отказ в последующем не лишает судебные органы права огласить эти данные и применить в качестве доказательств с точки зрения их последовательности, достоверности и совокупности их оценки с иными доказательствами.

документы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Адвокат напомнил, что ст. 51 Конституции РФ гарантирует всем право не свидетельствовать против себя или своих родственников.

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