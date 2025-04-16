Театр от «таганских»: лидерам старейшей в Москве ОПГ запросили 25-летние сроки

Игорь Жирноклеев, которого обвинение считает лидером Таганской ОПГ, попросил Мосгорсуд не приговаривать его к 25 годам лишения свободы — именно такой срок запросил для него прокурор. Остальные девять обвиняемых по этому делу тоже заявили суду, что в случае вынесения приговора, «не доживут» до выхода на свободу. Почти всем «таганским», оказавшимся на скамье подсудимых, сейчас за 60 лет, следствие считает их причастными к многочисленным убийствам, эпизодам бандитизма, случившихся в 90-х и 00-х годах. Предполагаемые участники старейшей московской ОПГ виновными себя не признали. Давая показания в ходе процесса, они говорили, что честно работали все эти годы и поздравляли суд с предстоящей Пасхой. Кто такие «таганские» и какие жертвы на их счету, — в материале «Известий».

Что вменяют «таганским»

Прокурор запросил от 23 до 25 лет лишения свободы предполагаемым участникам Таганской ОПГ, старейшей московской группировки, орудовавшей в столичном регионе с начала 90-х. Такие сроки гособвинитель озвучил во время прений сторон в Московском горсуде 16 апреля.

На скамье подсудимых — десять фигурантов, которых обвинение считает причастным к бандитизму, многочисленным убийствам и грабежам. Всех их, включая главаря ОПГ Игоря Жирноклеева, присяжные в марте этого года признали виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в столице в 90-е и 00-е годы.

Среди вмененных им эпизодов — несколько особо жестоких убийств — например, гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева, бизнесменов Армена Аванесова, Алексея Покровского, юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка, адвоката Натальи Вавилиной.

Главарь банды Игорь Жирноклеев и его правая рука Григорий Рабинович были арестованы в январе 2019 года. Обвингяемыми по делу стали и рядовые члены группировки — Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин.

Дело поступило в Мосгорсуд в июле 2021 года. Как рассказала в суде представитель обвинения, традиционно «таганские» собирались в ресторане «Закарпатские узоры» в Таганском районе Москвы. Отсюда и название ОПГ.

«В арсенале созданной в начале 90-х организованной преступной группы были гранатометы, гранаты Ф-1 и РГД-5, десять автоматов АК-74, два пистолета-пулемета М-61 «Скорпион», пять винтовок, девять револьверов, пистолеты и другое оружие, а также патроны к нему. Действовала банда на территории, преимущественно, московского региона», — сообщили в Генпрокуратуре.

Кто убил Деда Хасана

Начавшись в 2021 году, судебный процесс над «таганскими» прервался спустя всего два месяца из-за нехватки присяжных. Коллегии распадались дважды. Вердикт по делу выносила третья по счету коллегия присяжных, на его оглашение ушло почти четыре часа.

Все обвиняемые признаны виновными в зависимости от роли каждого из них в ОПГ: в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве, похищении людей, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия и взрывчатки. Об этом сообщили в Генпрокуратуре, именно она утверждала обвинительное заключение по делу.

В убийстве бизнесмена Алексея Покровского присяжные признали виновным Дмитрия Юхневича, но с учетом смягчающих обстоятельств. В причастности Геннадия Лукьянова и Сергея Щербакова к этому преступлению присяжные усомнились. По делу об убийстве гендиректора «Роспищепрома» Валерия Журавлева Юхневича оправдали.

Кроме того, присяжные единодушно признали всех фигурантов виновными в создании ОПГ или участии в ней. Они также установили, что Игорь Жирноклеев был главарем группировки. Его признали виновным в организации убийства адвоката Натальи Вавилиной, застреленной в подъезде собственного дома.

Кроме того, Жирноклеева признали виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана). Убийство произошло 16 января 2013 года — Деда Хасана застрелили у входа в ресторан «Старый Фаэтон» на Поварской улице. Присяжные установили, что Жирноклеев передавал киллерам оружие.

Все участники банды признаны виновными в незаконном хранении оружия, а Жирноклеев, Рабинович и Русанов еще и в изготовлении взрывных устройств. Несколько членов группировки также подделывали документы об инвалидности и «мошенническим путем похищали деньги, выделенные из бюджета для ежемесячных и единовременных социальных выплат лицам с инвалидностью», отметили в Генпрокуратуре. Так они похитили более 4 млн рублей.

Одного из лидеров «таганских» Григория Рабиновича, известного в криминальных кругах как «Гриша Таганский», присяжные признали виновным посмертно — 26 июня 2024 года он умер в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Следователи были готовы прекратить дело, но родственники Рабиновича возражали, надеясь на оправдательный вердикт присяжных и последующую реабилитацию.

Какие иски подали к «таганским» потерпевшие

Общая сумма исков, поданных потерпевшими к «таганским», составила почти 1 млрд рублей. Самый крупный — на 500 млн подала дочь убитого в 2008 году гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева. Адвокаты просили суд снизить ее исковые требования.

Гражданский иск потерпевшей Марьям Бикчуриной, которая работала в ресторане «Старый Фаэтон» официанткой, составил 50 млн рублей. Из них 20 млн рублей — моральный вред, 30 млн — материальный ущерб.

В день убийства женщина встречала Деда Хасана у входа в ресторан и была ранена. Марьям Бикчурина получила травму спинного мозга с полным поражением нижних конечностей. В заседании она участвовала по видеосвязи, сидя в инвалидной коляске. Женщина рассказала суду, что полгода лечилась в Китае и дважды в Турции и потребовала возместить ей траты на лечение.

Жена, сын и дочь убитого в начале 2000-х бизнесмена Алексея Покровского подали к подсудимым три иска на общую сумму 300 млн рублей.

Сын Армена Аванесова, который был убит за то, что не отдал Игорю Жирноклееву долг в размере $50 тыс., также предъявил иск на 100 млн рублей. Вдова юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка, убитого в 2009 году, предъявила иск на 5 млн рублей.

Адвокат Жирноклеева просил суд учесть возраст подсудимого — 67 лет — и оставить ему квартиру его жены, «так как это его единственное жилье». Он отметил, что арестованного имущества и денег хватает для погашения исков потерпевших.

Жирноклеев в последнем слове просил суд не приговаривать его к запрошенному прокурором сроку. Он заявил, что «работал 35 лет, никаких преступлений не совершал», и просил суд его оправдать.

— Мне 67 лет, у меня 11 хронических заболеваний, 25 лет я не проживу по-любому, — сказал он. — А из них 12 лет строгого режима — лучше б меня расстреляли. Это пыточные условия.

Что рассказали участники ОПГ

Некоторые подсудимые просили их оправдать. Например, Игорь Балашов заявил суду, что добровольно вышел из банды еще в 2008 году.

— Прошу вас учесть мой выход 17 лет назад, — обратился он к суду.

Подсудимый Дмитрий Юхневич пытался доказать суду, что ему было не до преступлений, поскольку он «постоянно бухал».

— Все свидетели говорили, что я пьяница, везде с бутылкой коньяка, в карты играл, — заявил он. — Я везде бухал и бухал, у меня даже справка есть. Такие сроки — мы что, вечные? Мне сейчас 57 лет.

В последнем слове «ветеран» таганской криминальной сцены поздравил всех с предстоящей Пасхой и молил «о человеколюбии и милосердии».

Адвокат Германа Гришина заявил, что его подзащитный «являлся водителем трамвая и никак не мог быть связан с ОПГ».

Адвокаты подсудимых настаивали на том, что сроки давности по некоторым статьям давно вышли. Именно сроки давности позволяли «таганским» спокойно жить все эти годы в надежде, что правосудие их не настигнет, предположил в разговоре с «Известиями» глава AVG Legal Алексей Гавришев.

— Однако, думаю, что обвинение смогло доказать, что срок давности в их случае не применимы, — сказал адвокат.

В то время, когда существовали ОПГ, подобные «Таганской», наша правовая система оставляла желать лучшего, сказал «Известиям» бывший следователь Алексей Бородаков.

— Свидетелей тех преступлений запугивали, они боялись давать показания против бандитов, опасались за жизнь свою и своих близких, — отметил он. — Поэтому на протяжении долгих лет участники таких группировок могли оставаться на свободе.

С развитием цифровых технологий и экспертизы участники таких ОПГ один за другим оказываются на скамье подсудимых, заключил адвокат.