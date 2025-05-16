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Минобороны РФ показало кадры боевой работы в ходе освобождения Вольного Поля в ДНР

Минобороны РФ показало кадры боевой работы в ходе освобождения Вольного Поля в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России в пятницу, 16 мая, опубликовало кадры боевой работы в ходе освобождения военнослужащими группировки войск «Восток» населенного пункта Вольное Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В ведомстве отметили, что российская армия поразила огневые точки и наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) используя ударные беспилотники. Кроме того, она также задействовала артиллерийские расчеты для уничтожения оборонительных сооружений противника. Военные РФ также зачистили дома и от остатков украинских подразделений.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие группировки войск «Восток» успешно ведут боевые действия против украинских военных, шаг за шагом выбивая боевиков из населенных пунктов.

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Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР. Там отметили, что противник на данном направлении потерял более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин и пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

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