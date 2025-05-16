Жителя Туапсе арестовали за финансирование военизированного подразделения ВСУ

Жителя Туапсе арестовали за финансирование военизированного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием криптовалюты. Об этом 16 мая сообщило УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что фигурант связался с проукраинской террористической организацией для оказания поддержки и выполнения заданий в Краснодарском крае. По указанию куратора он переводил деньги, конвертированные в криптовалюту, на «биткоин-кошелек» для сокрытия финансовой помощи ВСУ.

«В ходе следственных действий по месту жительства подозреваемого изъяты незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы к нему, а также наркотические средства», — указано в сообщении ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, в настоящее время он заключен под стражу.

1 мая в Крыму предъявили обвинение в государственной измене предпринимателю, который подозревается в финансировании ВСУ. Уточняется, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»), в настоящее время он содержится под стражей.