КХЛ назвала трех номинантов на приз лучшему новичку сезона

В число номинантов на приз лучшему новичку сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой, а также нападающие Егор Сурин из «Локомотива» и Иван Демидов, игравший за СКА. Об этом 16 мая сообщается на сайте КХЛ.

«Обладатель приза имени Алексея Черепанова определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой, нападающие Иван Демидов (СКА) и Егор Сурин («Локомотив»)», — указано в сообщении.

В КХЛ отметили, что Вязовой стал лучшим вратарем команды по итогам сезона. Хоккеист сыграл 37 матчей, в которых одержал 18 побед. Также этом сезоне лучшим бомбардиром СКА стал 19-летний Демидов, еще он семь раз признавался лучшим новичком недели.

Кроме того, нападающий Сурин в плей-офф Кубка Гагарина побил рекорд результативности для молодых игроков «Локомотива».

14 мая КХЛ номинировала трех спортсменов на приз «Золотая клюшка», которая вручается самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата. В список претендентов вошли нападающие Артем Галимов из «Ак Барса», Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из «Трактора».