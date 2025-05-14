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КХЛ огласила трех номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата

Галимов, Ливо и Шабанов стали номинантами на премию «Золотая клюшка» в КХЛ
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Фото: ТАСС/Илья Московец
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) номинировала трех спортсменов на приз «Золотая клюшка», которая вручается самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба КХЛ.

В список претендентов вошли нападающие Артем Галимов из «Ак Барса», Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из «Трактора».

«Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Артем Галимов из казанского «Ак Барса», Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из «Трактора», — указано на сайте пресс-службы.

По данным КХЛ, Галимов стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 59 очков в 68 матчах. Также он установил новый рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат.

Ливо же продемонстрировал выдающийся результат, заработав 80 очков в 62 матчах, став лучшим снайпером и бомбардиром первой половины сезона. Кроме того, он повторил рекорд «Салавата Юлаева».

Максим Шабанов набрал 67 очков в 65 матчах, побив клубные рекорды по очкам и передачам за один регулярный чемпионат. Сейчас он единственный из номинантов, кто продолжает борьбу за Кубок Гагарина.

Церемония закрытия сезона КХЛ запланирована на 29 мая 2025 года.

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7 мая КХЛ опубликовала список лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина. Второй раз в карьере звание лучшего вратаря получил голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев. Лучшим защитником стал хоккеист клуба «Трактор» Григорий Дронов. Его одноклубник Максим Шабанов, который набрал 6 (3 + 3) очков за пять матчей, был признан лучшим нападающим полуфинала.

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