КХЛ огласила трех номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) номинировала трех спортсменов на приз «Золотая клюшка», которая вручается самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба КХЛ.
В список претендентов вошли нападающие Артем Галимов из «Ак Барса», Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из «Трактора».
«Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Артем Галимов из казанского «Ак Барса», Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из «Трактора», — указано на сайте пресс-службы.
По данным КХЛ, Галимов стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 59 очков в 68 матчах. Также он установил новый рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат.
Ливо же продемонстрировал выдающийся результат, заработав 80 очков в 62 матчах, став лучшим снайпером и бомбардиром первой половины сезона. Кроме того, он повторил рекорд «Салавата Юлаева».
Максим Шабанов набрал 67 очков в 65 матчах, побив клубные рекорды по очкам и передачам за один регулярный чемпионат. Сейчас он единственный из номинантов, кто продолжает борьбу за Кубок Гагарина.
Церемония закрытия сезона КХЛ запланирована на 29 мая 2025 года.
7 мая КХЛ опубликовала список лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина. Второй раз в карьере звание лучшего вратаря получил голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев. Лучшим защитником стал хоккеист клуба «Трактор» Григорий Дронов. Его одноклубник Максим Шабанов, который набрал 6 (3 + 3) очков за пять матчей, был признан лучшим нападающим полуфинала.