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Девятилетний мальчик провалился в люк на территории школы в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»
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В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик провалился в незакрепленный люк, который находился на территории школы. Об этом 16 мая проинформировали в главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу.

«В следственный отдел <…> поступило сообщение о том, что 15 мая школьник провалился в незакрепленный люк, расположенный на территории учебного заведения. С полученными травмами мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту инцидента проводится проверка в соответствии со ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), ст. 293 УК РФ («Халатность»). На данный момент следователи также устанавливают обстоятельства произошедшего. После проверки правоохранительные органы примут соответствующее процессуальное решение.

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14 мая министерство здравоохранения Чувашии сообщило, что в республике девять школьников гимназии обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Восемь учеников проходят лечение амбулаторно под контролем участковых педиатров. По факту инцидента глава республики Олег Николаев поручил провести проверку. Впоследствии следователи возбудили уголовное дело после массовых случаев.

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