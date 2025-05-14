Дело возбуждено после массового заболевания учащихся гимназии в Чувашии
В Чувашии следователи возбудили уголовное дело после массовых случаев, предположительно, кишечной инфекции у учеников гимназии №8 города Шумерля. Об этом 14 мая сообщило следственное управление СК России по республике.
«Следственными органами СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание»), — указано в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают специалисты, которые осматривают пищеблок, а также изымают пробы продуктов питания для экспертизы.
Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований.
14 мая министерство здравоохранения Чувашии сообщило, что в республике девять учеников гимназии обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Отмечалось, что восемь школьников проходят лечение амбулаторно под контролем участковых педиатров. По факту инцидента глава республики Олег Николаев поручил провести проверку.