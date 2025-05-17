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Эксперт назвал топ-5 ошибок при подаче документов в вуз

Эксперт Хвостов: главная ошибка абитуриентов — выбор вуза, а не профессии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Одной из главных ошибок при принятии решения о будущей профессии считается неправильный подход к выбору учебного заведения. Вместо того, чтобы сначала определиться со сферой деятельности, абитуриенты часто выбирают вуз, а затем пытаются найти в нем подходящую специальность. Об этом 17 мая «Известиям» рассказал директор по связям с образовательным сообществом форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.

«Выбор вуза, а не специальности может привести к разочарованию в учебе уже на первых курсах. Правильная стратегия выглядит иначе: сначала профориентация, потом выбор профессии, затем специальности и только после этого — университета», — заявил специалист.

Не менее серьезной проблемой, по мнению Хвостова, становится невнимательное изучение правил приема. Каждый вуз устанавливает свои требования, и важно разобраться во всех нюансах: какие направления входят в укрупненные группы, какие экзамены нужно сдавать, учитываются ли индивидуальные достижения. При этом ориентироваться только на прошлогодние проходные баллы опасно — конкурсная ситуация может значительно измениться.

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Многие абитуриенты неправильно расставляют приоритеты при подаче документов, ставя на первое место «запасной» вариант. Такой подход может лишить шанса поступить на желанную специальность, даже если баллов для этого достаточно. Зачисление происходит строго по приоритету, поэтому важно тщательно продумать порядок выбора направлений.

Еще одна ошибка — игнорирование важных обновлений. Нужно постоянно следить за новостями вуза: как обновляются списки, как меняется конкурсная ситуация, где появились шансы, а где их уже нет.

«Кроме того, важно быть на связи — представители университетов могут звонить с предложением принести оригиналы документов. Но не стоит сразу соглашаться — лучше взять паузу, оценить ситуацию и только потом принимать решение», — посоветовал эксперт.

Завершает список ошибок излишняя поспешность. Подавать документы сразу после получения аттестата или результатов ЕГЭ не всегда разумно. Хвостов советует дождаться середины июля, проанализировать ситуацию и только потом принимать окончательное решение. Абитуриент всегда может отозвать документы и подать их в другой вуз, главное — не торопиться и всё тщательно взвесить.

Ранее, 28 марта, академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям», как эффективно использовать оставшееся время для подготовки к ЕГЭ и свести стресс к минимуму. По ее словам, в случае если школьник решил подготовиться за короткий срок в два-три месяца, ему лучше сосредоточиться на каком-то одном предмете, чтобы добиться хорошего результата.

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