Овечкин рассказал о причинах поражения «Вашингтона» в серии с «Каролиной»
Российский форвард хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился 16 мая своими мыслями о причинах поражения в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз».
«Да, это, конечно, тяжело. У нас особенная команда, и, безусловно, у нас были свои шансы», — приводит его слова пресс-служба НХЛ.
Овечкин также отметил, что, возможно, «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» из-за того, что оппонентам больше благоволила удача. Тем не менее он подчеркнул, что его команда продемонстрировала достойную игру.
В этот же день сообщалось, что ХК «Каролина Харрикейнз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Также по итогам матча «Вашингтон Кэпиталз» завершил свое выступление в Кубке Стэнли.