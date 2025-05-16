Два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области
В городе Шебекино Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль, в результате два мирных жителя пострадали. Об этом 16 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино дрон ВСУ атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения», — написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, пострадавшие сами обратились в местную больницу. Там им диагностировали осколочные ранения, баротравмы и контузии. Кроме того, губернатор Белгородской области добавил, что из-за атаки противника было повреждено транспортное средство.
Накануне Гладков сообщил, что в Вейделевском районе Белгородской области мирный житель, находившийся за рулем грузового автомобиля, погиб при атаке украинского беспилотника. Он добавил, что мужчина погиб до приезда бригады скорой помощи.