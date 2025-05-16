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Два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В городе Шебекино Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль, в результате два мирных жителя пострадали. Об этом 16 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино дрон ВСУ атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения», — написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, пострадавшие сами обратились в местную больницу. Там им диагностировали осколочные ранения, баротравмы и контузии. Кроме того, губернатор Белгородской области добавил, что из-за атаки противника было повреждено транспортное средство.

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Накануне Гладков сообщил, что в Вейделевском районе Белгородской области мирный житель, находившийся за рулем грузового автомобиля, погиб при атаке украинского беспилотника. Он добавил, что мужчина погиб до приезда бригады скорой помощи.

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