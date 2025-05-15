Водитель грузовика погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В Вейделевском районе Белгородской области мирный житель, находившийся за рулем грузового автомобиля, погиб при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Вейделевском районе на участке автодороги Зенино – Вейделевка беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что мужчина, находившийся в машине, погиб до приезда бригады скорой помощи.

13 мая губернатор Белгородской области сообщил, что два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи получили ранения в результате атак дронов ВСУ. Сообщается, что удар был нанесен в поселке Шамино Шебекинского округа.