СК возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по мирным жителям в Курской области
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- СК возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по мирным жителям в Курской области
По факту удара боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жителям населенного пункта Тяжино Курской области возбудили уголовное дело. Об этом 16 мая проинформировали в Следственном комитете (СК) России.
«Органами Следственного комитета России установлено, что 5 мая 2025 года украинские военнослужащие, используя fpv-дрон, атаковали гражданский автомобиль в селе Тяжино Глушковского района Курской области», — говорится в сообщении.
В результате атаки пострадали два человека, также значительные повреждения получил автомобиль. Во время допроса пострадавшие рассказали о деталях произошедшего следователям. По их словам, они получили осколочные ранения из-за взрыва беспилотника (БПЛА). Их сразу же госпитализировали.
По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, действия украинских военнослужащих были расценены как террористический акт (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все лица, участвующие в организации происшествия.
6 мая суд приговорил боевика ВСУ к 17 годам лишения свободы за применение оружия против мирных жителей села Ольговка Кореневского района Курской области. Уточнялось, что в ноябре 2024 года он незаконным путем вторгся на российскую территорию, вооруженный автоматом АК-74.
Уточняется, что в Ольговке он минировал дороги и препятствовал эвакуации мирных жителей, угрожая оружием.