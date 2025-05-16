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СК возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по мирным жителям в Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По факту удара боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жителям населенного пункта Тяжино Курской области возбудили уголовное дело. Об этом 16 мая проинформировали в Следственном комитете (СК) России.

«Органами Следственного комитета России установлено, что 5 мая 2025 года украинские военнослужащие, используя fpv-дрон, атаковали гражданский автомобиль в селе Тяжино Глушковского района Курской области», — говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали два человека, также значительные повреждения получил автомобиль. Во время допроса пострадавшие рассказали о деталях произошедшего следователям. По их словам, они получили осколочные ранения из-за взрыва беспилотника (БПЛА). Их сразу же госпитализировали.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, действия украинских военнослужащих были расценены как террористический акт (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все лица, участвующие в организации происшествия.

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6 мая суд приговорил боевика ВСУ к 17 годам лишения свободы за применение оружия против мирных жителей села Ольговка Кореневского района Курской области. Уточнялось, что в ноябре 2024 года он незаконным путем вторгся на российскую территорию, вооруженный автоматом АК-74.

Уточняется, что в Ольговке он минировал дороги и препятствовал эвакуации мирных жителей, угрожая оружием.

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