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Юрист указала на возможность россиян получить повышенную зарплату в июне

Юрист Георгиева: ряд граждан получат повышенную зарплату в июне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне могут получить повышенную заработную плату в июне за выход на работу в праздничные дни. Об этом 16 мая сообщила юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что в июне россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня России и переносом выходного с 8 марта на 13 июня. Так, рабочая неделя будет трехдневной — с 9 по 11 июня, а выходные продлятся с 12 по 15 июня.

Однако сотрудники предприятий, которые не могут остановить свою деятельность, получат оплату за работу в праздники как минимум по двойному тарифу, а работникам с зарплатой по дневным или часовым ставкам выплатят денежные средства в размере не менее двойной ставки, отметила эксперт.

Кроме того, в праздничный день работодатель может привлечь сотрудника, трудящегося по графику пятидневки, добавила Георгиева.

«За работу сверх месячной нормы [выплатят] не менее двойной дневной или часовой ставки/части оклада. Либо вместо повышенной оплаты труда он может взять дополнительный день отдыха», — пояснила юрист в беседе с агентством «Прайм».

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Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Светлана Сазанова 5 мая рассказала, что номинальная зарплата россиян будет многократно увеличиваться в ближайшие четыре года. Согласно прогнозам Минэкономразвития, она возрастет на 51,15% — с 102 728 до 132 940 рублей. По словам эксперта, это связано с ростом инфляции.

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