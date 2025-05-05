Экономист объяснила предполагаемый рекордный рост зарплат в 2025 году

Номинальная зарплата россиян будет многократно увеличиваться в ближайшие годы, как это прогнозировало Минэкономразвития. Об этом доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Светлана Сазанова рассказала в понедельник, 5 мая.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, за следующие четыре года номинальная зарплата возрастет на 51,15% — со 102 728 рублей в 2025-м до 132 940 рублей в 2028 году, передает RT.

По словам эксперта, это связано с ростом инфляции.

«Повышение номинальных зарплат россиян, безусловно, в большей мере связано с инфляцией, потому что реальная составляющая намного скромнее. Это обусловлено тем, что реальный рост зарплат всегда связан с повышением производительности труда в ведущих отраслях экономики. А вот инфляция издержек, которую в настоящее время обуздать не удалось силами монетарной политики Банка России, внесет существенный вклад в рост номинальных зарплат», — отметила Сазанова в беседе с «Абзацем».

Экономист добавила, что реальная зарплата увеличится за год на 6–8%, если рост ВВП будет порядка 4–5%, сообщает 360.ru.

Ранее, 30 апреля, депутат Госдумы Светлана Бессараб предупредила, что, получая зарплату в конвертах, россияне рискуют остаться без достойной пенсии.

Она уточнила, что из зарплаты в конверте не уплачиваются страховые взносы, которые могли бы пойти на будущее пенсионное обеспечение. В итоге выплаты будут меньше.