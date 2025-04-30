В Госдуме объяснили опасность зарплаты в конвертах

Получая зарплату в конвертах, россияне рискуют остаться без достойной пенсии. Об этом депутат Госдумы Светлана Бессараб предупредила в среду, 30 апреля.

«Прежде всего, человек, работающий вчерную, сам себя наказывает. С зарплаты в конверте не уплачиваются страховые взносы, которые могли бы пойти на будущее пенсионное обеспечение. В итоге выплаты будут меньше», — сказала парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий напомнила, что человек, работающий не по трудовому договору и получающий зарплату в конверте, не может рассчитывать на страховые выплаты и оплату больничного.

«Когда гражданин не является участником официальных трудовых отношений, он не получает выплаты в случае временной нетрудоспособности. Если на работе произойдет какой-то несчастный случай — это тоже на страх и риск самого человека, тогда как в нормальной ситуации законодательство защищает работников и обязывает работодателя компенсировать весь полученный на рабочем месте вред», — заключила депутат.

Ранее, 17 марта, «Известиям» рассказали в пресс-службе Роструда, что в России выявили 829 тыс. человек, которые работают с нарушениями трудового законодательства. Годом ранее было обнаружено на 5% меньше — 795 тыс. трудящихся.