Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Виннипег Джетс» обыграл «Даллас Старз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в Виннипеге и завершилась со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

У команды победителей отличились российский нападающий Владислав Наместников, Марк Шайфли, а также Николай Элерс (2). В составе канадского клуба Коннор Хеллебайк оформил пятый шатаут в плей-офф в карьере.

В серии до четырех побед «Даллас» впереди со счетом 3:2.

Следующий матч команды в Кубке Стэнли пройдет 17 мая в Далласе.

Ранее, 8 мая, сообщалось, что нападающий хоккейного клуба «Даллас» Микко Рантанен стал первым игроком за 40 лет в НХЛ, которому удалось сделать хет-трик в двух играх плей-офф подряд. Он стал третьим игроком в истории Кубка Стэнли, которому удалось это сделать.