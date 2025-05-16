ВВС Украины сообщили о потере связи с истребителем F-16 из-за нештатной ситуации

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины сообщили о потери связи с американским истребителем F-16 из-за нештатной ситуации. Об этом 16 мая ведомство сообщило в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

«16 мая 2025 года около 03:30 была потеряна связь с самолетом F-16», — говорится в публикации.

Отмечается, что пилот успешно катапультировался, после чего его нашли и эвакуировали. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

В ведомстве уточнили, что по факту случившегося назначена комиссия, которая уже приступила к работе.

Американский журнал The War Zone 1 мая сообщил, что США начали поставки Украине списанных истребителей F-16 в качестве источников запчастей. Отмечалось, что истребители были сняты с вооружения и признаны непригодными для полетов.

20 апреля украинские военные отметили низкое качество поставляемых в страну американских боевых истребителей F-16. По словам представителей ВВС страны, на летательных аппаратах нет нужных комплектующих.