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СМИ сообщили о недовольстве украинских ВВС качеством поставляемых F-16

19FortyFive: украинские военные недовольны качеством американских F-16
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Фото: REUTERS/BULGARIAN GOVERNMENT PRESS OFFIC
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Украинские военные отметили низкое качество поставляемых в страну американских боевых истребителей F-16. Об этом 20 апреля сообщает портал 19FortyFive.

По словам представителей военно-воздушных сил (ВВС) Украины, на летательных аппаратах нет нужных комплектующих.

Также на самолетах установлены устаревшие модели радаров, которые уступают по эффективности даже советским Н-019, которые устанавливаются на украинские истребители МиГ-29.

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Ранее, 16 апреля, сообщалось, что президент США Дональд Трамп не хочет поставлять Украине ракеты для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot даже за деньги. Уточнялось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Трампу купить зенитные ракеты на сумму $50 млрд, однако американский лидер отверг это предложение. Уточнялось, что деньги должны были предоставить страны Евросоюза из собственных средств и замороженных российских активов.

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