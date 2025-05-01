СМИ сообщили об отправке списанных F-16 на Украину для запчастей
США начали поставки Украине списанных истребителей F-16 в качестве источников запчастей, ранее эти самолеты хранились на авиационной базе Девис-Монтен, известной как «кладбище самолетов». Об этом 1 мая сообщает американский журнал The War Zone.
Согласно публикации, эти истребители были сняты с вооружения и признаны непригодными для полетов. В частности, на бортах отсутствуют ключевые компоненты, включая двигатели, радары и другие системы, без которых самолеты не могут функционировать.
Как отмечает журнал, фотографии, появившиеся на прошлой неделе в социальных сетях, подтверждают загрузку некомплектных самолетов на украинский транспортный самолет Ан-124 в штате Аризона. Впоследствии трекеры зафиксировали его рейс в Польшу.
20 апреля сообщалось, что украинские военные отметили низкое качество поставляемых в страну американских боевых истребителей F-16. По словам представителей военно-воздушных сил (ВВС) Украины, на летательных аппаратах нет нужных комплектующих.