В США сотрудники Starbucks объявили забастовку из-за нового дресс-кода

В США сотрудники не менее 120 кофеен Starbucks объявили забастовку из-за нового дресс-кода. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщило агентство Associated Press.

По данным профсоюза, представляющего интересы американских работников кофейного гиганта, Starbucks Workers United в забастовке участвует более 2 тыс. бариста по всей стране.

Недовольство сотрудников вызвали новые правила компании, ограничивающие, что бариста могут носить под корпоративными зелеными фартуками. Новый дресс-код требует, чтобы сотрудники в США и Канаде носили под ними только однотонную черную рубашку и джинсовые брюки цвета хаки, черного или синего.

«Starbucks сбился с пути. Вместо того чтобы прислушиваться к бариста, которые делают Starbucks таким, какой он есть, они сосредоточены на неправильных вещах, например на введении нового ограничительного дресс-кода. Клиентов не волнует, какого цвета наша одежда, когда они ждут латте 30 минут», — сказала руководитель смены Starbucks из Ганновера Пейдж Саммерс.

Ранее, в декабре 2024 года, не менее 170 Starbucks в США закрылись по всей стране в связи с забастовками сотрудников. «Забастовка перед Рождеством» началась после того, как компания и представители профсоюза не смогли прийти к соглашению и работникам предоставили пакет, который не соответствовал требованиям по заработной плате и условиям труда.