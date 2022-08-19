Стакан преткновения: юристы допустили иск Starbucks к Тимати из-за логотипа кофеен
Компания Starbucks может возмутиться и подать иск против Тимура Юнусова (рэпер Тимати) и ресторатора Антона Пинского, которые представили айдентику российских кофеен — бренд Stars Coffee. Такое предположение высказали опрошенные «Известиями» юристы. Логотип можно признать схожим до степени смешения с символом американской сети, сказали эксперты. Но такой ход, вероятно, поможет новым владельцам сохранить лояльных клиентов, уверены специалисты. Отечественная сеть кофеен будет развиваться на локациях американцев, в июле они продали свои активы отечественным партнерам. Флагман 18 августа презентовали на Новом Арбате. «Известия» в числе первых оценили вкус нового кофе.
Русалка против кокошника
В марте Starbucks закрыла 130 кофеен в РФ, в мае компания заявила об уходе с российского рынка. Спустя месяц иностранцы закрыли сделку по продаже своих активов рэперу Тимати и ресторатору Антону Пинскому. По словам первого, бренд будет развиваться исключительно как российский. Бизнесмены уже подали заявки на регистрацию трех товарных знаков: Stars Pinskiy Coffee, Stars Coffee и Stars Kanokov Coffee. Позже Тимати уточнил, что «чудовищных ребрендингов не предвидится». По его словам, бизнесмены будут развивать чуть более 200 заведений, которые откроются до сентября.
18 августа партнеры презентовали новый логотип с названием Stars Coffee и изображением девушки в кокошнике. Новый символ кофеен Тимати и Антона Пинского схож до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками Starbucks Corporation, сказала «Известиям» глава практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Анжелика Решетникова. Например, изображенная девушка с кокошником у отечественного бренда почти тождественна товарному знаку правообладателя сети Starbucks — русалке со звездой на голове. Таким образом, российские бизнесмены могут столкнуться с исками со стороны американцев.
— Самый главный фактор, который будет учитывать Роспатент, — есть ли у новых владельцев бизнеса согласие на использование схожих до степени смешения товарных знаков, — добавила она. — В противном случае в их регистрации, скорее всего, откажут. Важно понимать, какие именно условия в договоре передачи прав на интеллектуальную собственность прописали стороны. Если новые владельцы не получили никаких прав на бренд Starbucks, у правообладателя есть все шансы на успех в суде.
«Известия» направили запрос в Starbucks.
Сходство до степени смешения определяют по нескольким критериям: фонетическое, визуальное и смысловое совпадение, сказал «Известиям» управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр. Если потребители будут путать разные товарные знаки, то Роспатент может отказать в регистрации нового бренда.
— У логотипов есть ряд разных элементов: не совпадают цветовая гамма, словесные элементы и шрифты. Тем более Starbucks изобразил на логотипе двухвостую русалку Сирену, а Stars Coffee —девушку с национальным колоритом, она в кокошнике, — заметил эксперт. — Безусловно, никто не может ограничить право Starbucks защищать свою деловую репутацию и имидж от злоупотреблений. Например, при недобросовестной конкуренции со стороны предпринимателей, которые обладают схожими до степени смешения товарными знаками, коммерческими обозначениями, фирменными наименованиями. По моему мнению, бренд Starbucks и появившаяся торговая марка Stars Coffee не схожи до степени смешения.
Стандартный ход
Подход новых владельцев достаточно распространен при таких сделках: заведения открывают вновь максимально похожими на вариант до закрытия, сказала «Известиям» гендиректор консалтинговой Restcon Елена Перепелица. Это позволяет компании сохранить уже имеющихся лояльных клиентов, плюс экономит средства по запуску сети.
Приверженность такому подходу на презентации нового бренда подтвердили и новые владельцы.
— У Starbucks была большая аудитория, интересам которой мы готовы отвечать, — подчеркнул Тимати.
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский во время открытия кофейни Stars Coffee на Новом Арбате
Антон Пинский отметил, что Stars Coffee не повторяет Starbucks — это новое заведение.
— Хотим показать на своем примере, что мы можем лучше, — сказал ресторатор.
При этом при покупке напитка обещают по-прежнему писать имя клиента на стаканчике. В будущем его хотят печатать на специальном термопринтере, рассказали на пресс-конференции.
— Проблемы могут начаться, когда станет ясно, как отличается качество новой продукции от классического варианта, к которому привыкли люди. Важны не только ингредиенты, которые используют в производстве, но и стандарты иностранной компании, которые нужно соблюдать. В этой ситуации велик шанс повторить судьбу заведений «Вкусно и точка», которые часть потребителей критикует, — заметила Елена Перепелица.
Впрочем, новые владельцы заверяют, что качество блюд будет только выше. Если в Starbucks еду привозили в замороженном виде из «Фабрики кухонь», то теперь блюда будут готовить на месте.
Сняли пробу
18 августа открылась первая точка Stars Coffee, однако пока только для прессы. Прохожие с любопытством заглядывают в окна и фотографируют новый логотип.
Сейчас в меню есть как классические позиции вроде эспрессо, американо, капучино, так и авторские напитки — американо «Пряный цитрус», матча латте с клубникой, латте «Малиновый пай с лавандой» и другие. Любой кофе можно сделать на альтернативном молоке — кокосовом, миндальном, овсяном или соевом. Самый дешевый напиток стоит 160 рублей, а самый дорогой — 395.
Кофейные зерна импортируют из Латинской Америки и Африки, а обжаривают уже в России. В меню есть и чай.
Беру на пробу два напитка — фраппе-мокка со взбитыми сливками и фильтр-кофе. Пока жду, рассматриваю десерты на витрине. Тут есть манговые, шоколадные, ягодные тарталетки, печенье с малиной и с шоколадом, а также пирожные в форме нового логотипа кофейни и в форме таблетки. Из несладкого — круассаны с лососем, курицей, салаты, паста и несколько видов пит.
Вот и кофе готов. Фраппе-мокка кажется уж очень сладким, а вот фильтр понравился — у него оказался сбалансированный вкус со средней кислотностью и неяркой горчинкой.