Стакан преткновения: юристы допустили иск Starbucks к Тимати из-за логотипа кофеен

Компания Starbucks может возмутиться и подать иск против Тимура Юнусова (рэпер Тимати) и ресторатора Антона Пинского, которые представили айдентику российских кофеен — бренд Stars Coffee . Такое предположение высказали опрошенные «Известиями» юристы. Логотип можно признать схожим до степени смешения с символом американской сети, сказали эксперты. Но такой ход, вероятно, поможет новым владельцам сохранить лояльных клиентов, уверены специалисты. Отечественная сеть кофеен будет развиваться на локациях американцев, в июле они продали свои активы отечественным партнерам. Флагман 18 августа презентовали на Новом Арбате. «Известия» в числе первых оценили вкус нового кофе.

Русалка против кокошника

В марте Starbucks закрыла 130 кофеен в РФ, в мае компания заявила об уходе с российского рынка . Спустя месяц иностранцы закрыли сделку по продаже своих активов рэперу Тимати и ресторатору Антону Пинскому . По словам первого, бренд будет развиваться исключительно как российский. Бизнесмены уже подали заявки на регистрацию трех товарных знаков: Stars Pinskiy Coffee, Stars Coffee и Stars Kanokov Coffee . Позже Тимати уточнил, что «чудовищных ребрендингов не предвидится» . По его словам, бизнесмены будут развивать чуть более 200 заведений, которые откроются до сентября.

Стакан преткновения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

18 августа партнеры презентовали новый логотип с названием Stars Coffee и изображением девушки в кокошнике . Новый символ кофеен Тимати и Антона Пинского схож до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками Starbucks Corporation , сказала «Известиям» глава практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Анжелика Решетникова. Например, изображенная девушка с кокошником у отечественного бренда почти тождественна товарному знаку правообладателя сети Starbucks — русалке со звездой на голове. Таким образом, российские бизнесмены могут столкнуться с исками со стороны американцев.

— Самый главный фактор, который будет учитывать Роспатент, — есть ли у новых владельцев бизнеса согласие на использование схожих до степени смешения товарных знаков , — добавила она. — В противном случае в их регистрации, скорее всего, откажут. Важно понимать, какие именно условия в договоре передачи прав на интеллектуальную собственность прописали стороны. Если новые владельцы не получили никаких прав на бренд Starbucks, у правообладателя есть все шансы на успех в суде.

«Известия» направили запрос в Starbucks.

Стакан преткновения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сходство до степени смешения определяют по нескольким критериям: фонетическое, визуальное и смысловое совпадение, сказал «Известиям» управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр. Если потребители будут путать разные товарные знаки, то Роспатент может отказать в регистрации нового бренда.

— У логотипов есть ряд разных элементов: не совпадают цветовая гамма, словесные элементы и шрифты. Тем более Starbucks изобразил на логотипе двухвостую русалку Сирену, а Stars Coffee —девушку с национальным колоритом, она в кокошнике, — заметил эксперт. — Безусловно, никто не может ограничить право Starbucks защищать свою деловую репутацию и имидж от злоупотреблений. Например, при недобросовестной конкуренции со стороны предпринимателей, которые обладают схожими до степени смешения товарными знаками, коммерческими обозначениями, фирменными наименованиями. По моему мнению, бренд Starbucks и появившаяся торговая марка Stars Coffee не схожи до степени смешения.

Стандартный ход

Подход новых владельцев достаточно распространен при таких сделках: заведения открывают вновь максимально похожими на вариант до закрытия , сказала «Известиям» гендиректор консалтинговой Restcon Елена Перепелица. Это позволяет компании сохранить уже имеющихся лояльных клиентов, плюс экономит средства по запуску сети .

Приверженность такому подходу на презентации нового бренда подтвердили и новые владельцы.

— У Starbucks была большая аудитория, интересам которой мы готовы отвечать , — подчеркнул Тимати.

Стакан преткновения Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский во время открытия кофейни Stars Coffee на Новом Арбате Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Антон Пинский отметил, что Stars Coffee не повторяет Starbucks — это новое заведение.

— Хотим показать на своем примере, что мы можем лучше, — сказал ресторатор.

При этом при покупке напитка обещают по-прежнему писать имя клиента на стаканчике . В будущем его хотят печатать на специальном термопринтере, рассказали на пресс-конференции.

— Проблемы могут начаться, когда станет ясно, как отличается качество новой продукции от классического варианта, к которому привыкли люди. Важны не только ингредиенты, которые используют в производстве, но и стандарты иностранной компании, которые нужно соблюдать. В этой ситуации велик шанс повторить судьбу заведений «Вкусно и точка», которые часть потребителей критикует , — заметила Елена Перепелица.

Впрочем, новые владельцы заверяют, что качество блюд будет только выше. Если в Starbucks еду привозили в замороженном виде из «Фабрики кухонь», то теперь блюда будут готовить на месте.

Сняли пробу

18 августа открылась первая точка Stars Coffee, однако пока только для прессы . Прохожие с любопытством заглядывают в окна и фотографируют новый логотип.

Стакан преткновения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас в меню есть как классические позиции вроде эспрессо, американо, капучино, так и авторские напитки — американо «Пряный цитрус», матча латте с клубникой, латте «Малиновый пай с лавандой» и другие . Любой кофе можно сделать на альтернативном молоке — кокосовом, миндальном, овсяном или соевом. Самый дешевый напиток стоит 160 рублей, а самый дорогой — 395 .

Кофейные зерна импортируют из Латинской Америки и Африки, а обжаривают уже в России. В меню есть и чай.

Беру на пробу два напитка — фраппе-мокка со взбитыми сливками и фильтр-кофе. Пока жду, рассматриваю десерты на витрине. Тут есть манговые, шоколадные, ягодные тарталетки, печенье с малиной и с шоколадом, а также пирожные в форме нового логотипа кофейни и в форме таблетки. Из несладкого — круассаны с лососем, курицей, салаты, паста и несколько видов пит.