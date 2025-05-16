Против жителя Камчатки возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма

В Петропавловск-Камчатском в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по подозрению в нацизме. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в Следственном Управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений по «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием сети «Интернет»).

«В период с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина разместил в одном из мессенджеров <…> содержащие положительную оценку насильственных действий в отношении определенного круга лиц, признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности», — следует из публикации ведомства в Telegam.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 13 мая, в Кемерово суд арестовал местного жителя на семь суток за демонстрацию нацистской символики. Внешний вид горожанина имел схожие черты с образом нацистов. Суд признал жителя Кемерово виновным в совершении административного правонарушения.