В Кемерово мужчину арестовали на семь суток за демонстрацию нацистской символики

В Кемерово суд арестовал местного жителя на семь суток за демонстрацию нацистской символики. Об этом 13 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Кемеровской области в своем Telegram-канале.

«9 мая 2025 года Заводским районным судом города Кемерово за публичное демонстрирование в одном из парков города Кемерово нацистской атрибутики и символики накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне житель города Кемерово был привлечен к административной ответственности в виде административного ареста на семь суток», — говорится в публикации.

Уточняется, что внешний вид горожанина имел схожие черты с образом нацистов.

Суд признал жителя Кемерово виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде административного ареста на срок семь суток с конфискацией предметов правонарушения.

3 мая в Запорожье был задержан мужчина, который гулял по городу в нацистской форме и с гранатой в руках. В настоящее время он задержан как подозреваемый в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.