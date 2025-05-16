Русские дома полностью прекратили работу в нескольких странах Европы

Русские дома в Румынии и Словении приостановили работу на неопределенный срок, а в Северной Македонии, Хорватии и Черногории полностью ее прекратили. Об этом «Известиям» сообщили в Россотрудничестве.

«Недружественные шаги в отношении России и усиление контроля национальных регуляторов за соблюдением санкционного режима привели к тому, что Русские дома в Румынии и Словении были вынуждены приостановить работу на неопределенный срок, в Болгарии, Дании, Молдавии, Польше, Словакии и Чехии — существенно ограничить свою деятельность, а в Северной Македонии, Хорватии и Черногории — полностью прекратить работу», — заявили в организации.

В данный момент на территории Европы также продолжают осуществлять свою деятельность Русские дома в Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Греции, Испании, Италии, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте, в Польше, Португалии, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции и Чехии. Давление в отношении действующих Русских домов со стороны правительств европейских стран сохраняется. Но в зависимости от подходов к предписаниям ЕС на внутригосударственном уровне санкционные меры носят разноплановый характер.

«Большинство ограничений связано с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности. В частности, зарубежные банки вводят предельные объемы годового финансирования Русских домов. Россотрудничество испытывает сложности в доведении средств до своих представительств. Мы сталкиваемся с трудностями при реализации финансовых расчетов с местными поставщиками коммунальных услуг, электроэнергии, связи и блокировкой расчетов, относящихся к осуществлению программной деятельности Русских домов», — рассказали в организации.

Евросоюз внес Россотрудничество в санкционный список в 2022 году.

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