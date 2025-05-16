Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины
Мир
Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности
Политика
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Экономика
Пассажиры Пулково могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием бортпитания
Мир
Макрон обсудил с парой римским Львом XIV конфликт на Украине и ситуацию в Газе
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Экономика
Подделки исключат из системы маркировки «Честный знак»
Экономика
Переплата по рыночной ипотеке превысила 10 млн рублей
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
В межправкомиссии РФ и Малайзии предположили запуск прямых рейсов в 2025 году
Мир
Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом
Мир
Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине
Наука и техника
Летающего робота-доставщика и новые беспилотники представили на HeliRussia
Мир
Мерц не исключил в новом пакете санкций ЕС пункта о замороженных активах РФ
Спорт
«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
США ввели санкции против высокопоставленных чиновников «Хезболлы»

Русские дома полностью прекратили работу в нескольких странах Европы

0
EN
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Русские дома в Румынии и Словении приостановили работу на неопределенный срок, а в Северной Македонии, Хорватии и Черногории полностью ее прекратили. Об этом «Известиям» сообщили в Россотрудничестве.

Центр притяжения: «Русский дом» в Анголе готов к открытию
Россотрудничество ожидает финансирования для старта проекта

«Недружественные шаги в отношении России и усиление контроля национальных регуляторов за соблюдением санкционного режима привели к тому, что Русские дома в Румынии и Словении были вынуждены приостановить работу на неопределенный срок, в Болгарии, Дании, Молдавии, Польше, Словакии и Чехии — существенно ограничить свою деятельность, а в Северной Македонии, Хорватии и Черногории — полностью прекратить работу», — заявили в организации.

В данный момент на территории Европы также продолжают осуществлять свою деятельность Русские дома в Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Греции, Испании, Италии, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте, в Польше, Португалии, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции и Чехии. Давление в отношении действующих Русских домов со стороны правительств европейских стран сохраняется. Но в зависимости от подходов к предписаниям ЕС на внутригосударственном уровне санкционные меры носят разноплановый характер.

«Большинство ограничений связано с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности. В частности, зарубежные банки вводят предельные объемы годового финансирования Русских домов. Россотрудничество испытывает сложности в доведении средств до своих представительств. Мы сталкиваемся с трудностями при реализации финансовых расчетов с местными поставщиками коммунальных услуг, электроэнергии, связи и блокировкой расчетов, относящихся к осуществлению программной деятельности Русских домов», — рассказали в организации.

Евросоюз внес Россотрудничество в санкционный список в 2022 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выйти на плату: Франция разблокировала счет Русского дома в Париже

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025