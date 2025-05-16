Выйти на плату: Франция разблокировала счет Русского дома в Париже

Минфин Франции разрешил разблокировать счет Русского дома в Париже, выяснили «Известия». Тем не менее он по-прежнему работает в ограниченном режиме из-за банков. Русские дома уже приостановили работу в Румынии и Словении, полностью прекратили деятельность в Северной Македонии, Хорватии и Черногории. При этом представительство в Молдавии продолжает работать в прежнем режиме. В Россотрудничестве сообщили «Известиям», что российская сторона не получила официального уведомления от молдавских властей о каких-либо решениях после того, как власти объявили о запуске процесса закрытия центра в Кишиневе.

Давление на Русский дом во Франции

Министерство экономики и финансов Франции разблокировало счет Русского дома в Париже. Однако власти дали разрешение на проведение лишь «жизнеобеспечивающих» платежей. Русский дом продолжает направлять обращения в санкционный отдел минфина.

— Счет функционирует в ограниченном режиме — проведение платежей [осуществляется] исключительно с помощью операционного сотрудника банка, пользование банковской картой не представляется возможным. Онлайн-банк — формат осуществления платежей до блокировки — невозможен, — рассказали «Известиям» в Русском доме.

Фото: РИА Новости

Ранее о заморозке счета Русского дома сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков. В феврале он заявил о попытках властей полностью заблокировать работу организации. Тогда он отметил, что российская сторона ведет «непростые» переговоры с французами.

Блокировка, безусловно, сказывается на работе Русского дома. Сотрудники рассказали, что это препятствует внесению ежемесячных платежей за услуги по эксплуатации здания.

Фото: РИА Новости

— При этом мы рады принимать наших многочисленных французских гостей и соотечественников на мероприятиях, которые на регулярной основе, как минимум два раза в неделю, проходят в наших стенах, — отметили в Русском доме. — С марта 2022 года Русский дом подвергался 15 актам вандализма, однако на его общественно-гуманитарную деятельность это не повлияло.

Фото: РИА Новости

Русский дом науки и культуры (РДНК) работает во Франции уже почти 30 лет. Ежегодно в нем проводится более 100 культурных, образовательных и общественных мероприятий: художественные выставки, презентации российских регионов, конференции, концерты. Так, в конце апреля в центре состоялась конференция, посвященная участию русских эмигрантов и советских граждан в движении Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны. Кроме того, в РДНК недавно состоялся музыкальный вечер, приуроченный к 185-летию композитора Петра Чайковского, а также международная просветительская акция «Тотальный диктант», направленная на популяризацию русского языка.

Давление на Русские дома в странах Европы

Еще в 2022 году Евросоюз внес Россотрудничество в санкционный список. В организации сообщили «Известиям», что представительства столкнулись с различными проявлениями враждебности и агрессии: от введения ограничений до полного прекращения культурных, образовательных, научных контактов и обменов на официальном уровне, от создания сложностей до полного перекрытия каналов финансового обеспечения деятельности, от затягивания с выдачей въездных виз до их невыдачи. Деятельность Россотрудничества в недружественных государствах значительно осложнилась в контексте провозглашенной Западом «отмены» российской культуры, подчеркнули в агентстве.

— Недружественные шаги в отношении России и усиление контроля национальных регуляторов за соблюдением санкционного режима привели к тому, что Русские дома в Румынии и Словении были вынуждены приостановить работу на неопределенный срок, в Болгарии, Дании, Молдавии, Польше, Словакии и Чехии — существенно ограничить свою деятельность, а в Северной Македонии, Хорватии и Черногории — полностью прекратить работу, — заявили в организации.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Сейчас на территории Европы также продолжают функционировать Русские дома в Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте, в Польше, Португалии, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции и Чехии. Местные власти сохраняют давление в отношении них, однако санкционные меры носят разноплановый характер. Всё зависит от подходов к предписаниям ЕС на внутригосударственном уровне, пояснили в пресс-службе Россотрудничества.

— Большинство ограничений связаны с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности. В частности, зарубежные банки вводят предельные объемы годового финансирования Русских домов. Россотрудничество испытывает сложности в доведении средств до своих представительств, — рассказали в организации. — Мы сталкиваемся с трудностями при реализации финансовых расчетов с местными поставщиками коммунальных услуг, электроэнергии, связи и блокировкой расчетов, относящихся к осуществлению программной деятельности Русских домов.

Фото: ТАСС/Денис Устинов

Интересна история вокруг Русского дома в Молдавии. Так, в феврале этого года МИД республики объявил о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение о создании и функционировании культурных центров, которое было заключено в 1998 году. Позже молдавский министр культуры Сергей Продан заявил о запуске процесса закрытия дома в Кишиневе и намерении довести дело «до конца».

— Российская сторона не получила официального уведомления от молдавских властей о каких-либо решениях на этот счет. В связи с этим Русский дом в Кишиневе продолжает свою работу в прежнем режиме, — сообщили в Россотрудничестве.

Фото: РИА Новости

Впрочем, несмотря на попытки властей закрыть Русские дома и фактически отменить русскую культуру, на Западе по-прежнему сохраняется спрос на нашу классику. Например, в этом году в Милане состоялась громкая премьера оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» в театре Ла Скала. Свою версию произведения представил итальянский режиссер Марио Мартоне.

Не исключено, что давление на Русские дома в Европе также обусловлено опасением элит в связи с ростом влияния русского языка в Европе. Он остается одним из самых популярных в европейских странах. Огромное количество носителей русского языка проживает в Германии, Франции и странах Балтии.