Мошенники начали применять новую схему двойного обзвона. Как рассказали «Известиям» в Ассоциации развития финграмотности (АРФГ), во время первого этапа аферы на телефон или в мессенджер человека поступает звонок якобы от курьера. Потенциальной жертве сообщают, что доставлена некая посылка, и, чтобы ее получить, нужно назвать СМС-код, который параллельно со звонком приходит на телефон с неизвестного номера.

Затем лжекурьер просит подождать на линии и якобы случайно забывает отключить микрофон, чтобы человек продолжал его слышать, и начинает обсуждать с «подельниками», что нужно срочно взломать аккаунт человека на Госуслугах. Любитель пранка ждет развития событий, чувствуя себя в полной безопасности.

Далее разговор прерывается голосом автоответчика, который сообщает, что разговор прерван Роскомнадзором, и предлагает перезвонить по официальному номеру ведомства. И через две-три минуты человеку перезванивают якобы из РКН с сообщением о том, что ведомство зафиксировало подозрительный звонок. Параллельно во время этого разговора приходит СМС из банка с кодом для входа онлайн-банк, который «оператор РКН» и пытается выведать. Это тоже мошенники, однако фейковый сотрудник ведомства звучит уже убедительнее.

В итоге, если человек уже потерял бдительность, он может сообщить мошенникам код из СМС, и те получат доступ к счету. Появление этой «многоходовки» «Известиям» подтвердили в банке «Дом.РФ», Сбербанке, ВТБ и «ОТП Банке».

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Подслушайте сообщение: мошенники стали имитировать свое разоблачение