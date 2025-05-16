Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины
Мир
Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности
Политика
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Экономика
Пассажиры Пулково могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием бортпитания
Мир
Макрон обсудил с парой римским Львом XIV конфликт на Украине и ситуацию в Газе
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Экономика
Подделки исключат из системы маркировки «Честный знак»
Экономика
Переплата по рыночной ипотеке превысила 10 млн рублей
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
В межправкомиссии РФ и Малайзии предположили запуск прямых рейсов в 2025 году
Мир
Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом
Мир
Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине
Наука и техника
Летающего робота-доставщика и новые беспилотники представили на HeliRussia
Мир
Мерц не исключил в новом пакете санкций ЕС пункта о замороженных активах РФ
Спорт
«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
США ввели санкции против высокопоставленных чиновников «Хезболлы»

Мошенники стали имитировать свое разоблачение

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мошенники начали применять новую схему двойного обзвона. Как рассказали «Известиям» в Ассоциации развития финграмотности (АРФГ), во время первого этапа аферы на телефон или в мессенджер человека поступает звонок якобы от курьера. Потенциальной жертве сообщают, что доставлена некая посылка, и, чтобы ее получить, нужно назвать СМС-код, который параллельно со звонком приходит на телефон с неизвестного номера.

Гости из прошлого: как мошенники используют тему бывших возлюбленных
Злоумышленники играют на былых эмоциональных связях и доверии между партнерами

Затем лжекурьер просит подождать на линии и якобы случайно забывает отключить микрофон, чтобы человек продолжал его слышать, и начинает обсуждать с «подельниками», что нужно срочно взломать аккаунт человека на Госуслугах. Любитель пранка ждет развития событий, чувствуя себя в полной безопасности.

Далее разговор прерывается голосом автоответчика, который сообщает, что разговор прерван Роскомнадзором, и предлагает перезвонить по официальному номеру ведомства. И через две-три минуты человеку перезванивают якобы из РКН с сообщением о том, что ведомство зафиксировало подозрительный звонок. Параллельно во время этого разговора приходит СМС из банка с кодом для входа онлайн-банк, который «оператор РКН» и пытается выведать. Это тоже мошенники, однако фейковый сотрудник ведомства звучит уже убедительнее.

В итоге, если человек уже потерял бдительность, он может сообщить мошенникам код из СМС, и те получат доступ к счету. Появление этой «многоходовки» «Известиям» подтвердили в банке «Дом.РФ», Сбербанке, ВТБ и «ОТП Банке».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подслушайте сообщение: мошенники стали имитировать свое разоблачение

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025