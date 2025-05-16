Гости из прошлого: как мошенники используют тему бывших возлюбленных

Мошенники используют тему бывших супругов и возлюбленных для обмана россиян — об этом предупредили эксперты. Злоумышленники играют на былых эмоциональных связях и доверии, которое когда-то существовало между людьми, делая их основой своих хитроумных схем. Подробности о том, как устроены мошеннические схемы на тему прошлых отношений, чем они опасны и как защититься от них, читайте в материале «Известий»

Чем тематика экс-возлюбленных интересна мошенникам

Тематика бывших супругов или возлюбленных привлекательна для мошенников прежде всего потому, что она основана на предыдущей эмоциональной связи и доверии , которое когда-то существовало между людьми, говорит в беседе с «Известиями» интернет-аналитик и эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс.

— Мошенники могут эксплуатировать эту историю, зная, что потенциальная жертва, возможно, всё еще испытывает к этому человеку определенные чувства (симпатию, чувство долга, ностальгию) или сохраняет уровень доверия, который отсутствует при общении с незнакомцами, — объясняет эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Обращение от имени бывшего партнера моментально делает запрос более личным и менее подозрительным, снижая бдительность потенциальной жертвы и увеличивая вероятность того, что она поспешит «помочь» без должной проверки, особенно если просьба подается как срочная и связана с какой-либо бедой или сложной ситуацией, отмечает Марина Пробетс.

В рамках схем на тему бывших супругов и возлюбленных аферисты используют незавершенные дела и финансовые обязательства, которые остались между экс-партнерами, а также как болезненные, так и приятные воспоминания , чтобы легче добиться желаемого, дополняет GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова. При этом общение в Сети добавляет анонимности, что облегчает мошеннические действия и получение доступа как к деньгам, так и к личной информации жертв аферистов.

Каких схем на тему «бывших» стоит ожидать в 2025 году

Главная цель мошенников — финансовая выгода, поэтому для получения доступа к деньгам потенциальных жертв они в 2025 году могут использовать самые разные предлоги, говорит в беседе с «Известиями» эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский. Среди таких схем — сообщения «от бывших» с просьбой срочно дать в долг некую сумму денег, а также звонки от имени служб доставки с уточнением адреса и просьбой подтвердить готовность получения посылки от экс-партнера кодом из СМС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Кроме того, уже стали популярны чат-боты, которые предлагают перейти на ресурс, где якобы хранятся важные фотографии или данные, с авторизацией через логин и пароль Telegram, — рассказывает специалист.

В свою очередь ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров отмечает, что мошеннические схемы с «бывшими» требуют детального изучения потенциальных жертв — и весь вопрос в том, как глубоко киберпреступники проработают свои сценарии .

К примеру, это могут быть простые сообщения с фейковых аккаунтов экс-возлюбленных с просьбой прислать деньги. Однако это может быть и тщательно подготовленная атака с угнанного или созданного по образцу оригинала аккаунта, когда мошенники знают, как обращаться, что писать, вплоть до копирования манеры общения и расстановки эмодзи. В этом случае злоумышленники могут использовать голосовые и видеодипфейки, а также сгенерированные с помощью нейросетей «кружочки».

— Злоумышленники получают еще больше возможностей для создания иллюзии общения с реальным человеком, так как технические решения для создания дипфейков становятся всё более продвинутыми и при этом доступными, — подчеркивает Евгений Егоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению Марины Пробетс, в 2025 году мошенники будут часто играть на чувстве вины, ностальгии или желании восстановить отношения с экс-партнером , предлагая, например, «деньги на поездку, чтобы встретиться» или помощь с проблемой, возникшей из-за расставания, делая свои схемы максимально персонализированными и труднораспознаваемыми.

Какие схемы на тему экс-возлюбленных встречались ранее

Мошенники далеко не первый год пишут потенциальным жертвам от имени бывших возлюбленных, создавая фейковые аккаунты или получая доступ к существующим, чтобы затем просить деньги , говорит в беседе с «Известиями» директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК «Солар») Александр Вураско.

— Часть пользователей действительно одалживают деньги, думая, что помогают близкому человеку, однако они попадают к мошеннику, после чего тот пропадает с радаров и перестает отвечать на сообщения, — отмечает эксперт.

Типичные схемы мошенников на тему бывших супругов или возлюбленных включали просьбы занять деньги на срочные нужды — лечение, ремонт автомобиля, проблемы с работой или бизнесом, попадание в сложную жизненную ситуацию, часто с обещанием быстрого возврата, дополняет Марина Пробетс. Другой вариант — игра на чувстве вины или ностальгии, когда «бывший» просил о помощи в делах, якобы связанных с общим прошлым или последствиями расставания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также встречались случаи шантажа, когда мошенники угрожали распространением личной информации или фотографий, полученных в период отношений , требуя выкуп. Суть всегда сводилась к эксплуатации доверия и эмоциональной связи, которая когда-то существовала, чтобы обманом получить финансовую или иную выгоду, отмечает эксперт.

— Распространенной также была схема «Посмотри, здесь твои фотографии» — жертве присылали архив или ссылку на него, — говорит Яков Филевский. — При открытии файла на устройство устанавливалось вредоносное программное обеспечение (ПО) для кражи конфиденциальных данных.

Как защититься от схем мошенников на тему «бывших»

Опасность таких схем заключается не только в прямых финансовых потерях, которые несет жертва, переводя деньги мошенникам под ложным предлогом, но и в глубоком психологическом воздействии , говорит Марина Пробетс.

— Обман, исходящий якобы от человека, с которым когда-то были близкие отношения, может вызвать сильный стресс, чувство предательства, вины, стыда и подорвать доверие не только к бывшим партнерам, но и к людям в целом, делая жертву более уязвимой или, наоборот, чрезмерно подозрительной в будущем, — подчеркивает собеседница «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

При этом , получив доступ к устройству жертвы, мошенники не только опустошают ее счета (например, оформляя микрозаймы), но и рассылают схему по всем контактам, рассчитывая, что кто-то клюнет, — так атака распространяется по цепочке, дополняет Яков Филевский.

Для того чтобы защититься от подобных угроз, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова советует в первую очередь не терять бдительность: если сообщение или просьба от имени «бывшего» или «бывшей» кажется вам подозрительной, больше походит на автоматическое сообщение или написано в несвойственной для человека манере, не делайте то, что от вас просят .

— Не стоит сразу переводить деньги, скачивать файлы или переходить по ссылке, — отмечает эксперт. — Лучше проверить, действительно ли человек тот, за кого себя выдает, по другому каналу связи. То есть если вам написали в мессенджере, лучше перезвонить по телефону.