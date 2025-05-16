Роскомнадзор прокомментировал распространение новой опасной игры среди подростков

С начала 2025 года Роскомнадзор пресек распространение 13,8 тыс. материалов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия. Однако среди них не было информации о вовлечении подростков в опасную игру-испытание «Исчезни на сутки», сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Известий».

Ранее информация о том, что подобная игра набирает популярность, появилась в одном из Telegram-каналов с аудиторией более 600 тыс. человек и стала активно распространяться по родительским чатам.

«Ведомство провело мониторинг по этому инфоповоду: призывов деструктивного характера не выявлено. Большинство публикаций по этой теме носят информационный или воспитательный характер, предостерегая детей и родителей от участия в подобных «играх», — сообщили в Роскомнадзоре.

Суть игры сводится к тому, что ребенок уходит из дома, не предупредив родителей, и не выходит на связь в течение суток. Его местонахождение могут знать только друзья. После ребенок возвращается домой и сообщает в соцсетях и мессенджерах, что «выиграл». Якобы некие кураторы обещают за участие в таком челлендже призы — видеоигры или аксессуары для гаджетов.

Бывший сотрудник уголовного розыска, а ныне частный детектив Вячеслав Деминов в разговоре с «Известиями» обратил внимание на потенциальную опасность такой игры. По его словам, шумихой вокруг нее могут пользоваться мошенники, которые выходят на несовершеннолетних в социальных сетях, предлагают сыграть, а в качестве мер безопасности просят контакты родных и друзей, чтобы связаться.

«На деле же все мы понимаем, чем это заканчивается. Ребенок сбегает, а мошенники звонят родителям и сообщают: «Ваш ребенок у нас», — и требуют выкуп», — объяснил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В свободном уходе: как опасной игрой для детей пользуются мошенники