Рубио опроверг информацию о своем участии в переговорах в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о своем участии в переговорах между российской и украинской делегациями в Стамбуле. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил телеканал CNN.

«Рубио заявил, что не будет присутствовать на переговорах с Россией в пятницу, и не ожидает прорыва в переговорах, пока президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин не встретятся «лицом к лицу», — говорится в материале.

По словам Рубио, в данных переговорах также примут участие турецкие представители и кто-то из американской делегации. Сам госсекретарь продолжит находиться в Турции для контроля за переговорами, но не будет вмешиваться.

Помощник президента России Владимир Мединский ранее в этот день отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он указал, что российская сторона рассматривает непосредственные переговоры как продолжение мирного процесса, который был прерван Киевом три года назад.