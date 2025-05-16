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В межправкомиссии РФ и Малайзии предположили запуск прямых рейсов в 2025 году

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Уже в этом году стороны могут запустить прямые рейсы, заявил «Известиям» сопредседатель российско-малайзийской межправительственной комиссии, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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«Ожидать можно», — заявил он «Известиям».

Малайзийская сторона подтвердила, что Куала-Лумпур рассчитывает запустить прямые рейсы в обозримой перспективе.

«Мы готовы. Мы ждем, когда придет российский «Аэрофлот», и совместно будем летать. Больше нет (ограничений. — Ред.). Я думаю, всё решено», — сказал «Известиям» министр плантаций и сырьевых товаров Джохари Абдул Гани.

Гани был назначен руководством страны ответственным за координацию и развитие отношений с Москвой.

В Россию на этой неделе прибыл премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. 14 мая состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На них обсуждалось в том числе восстановление прямых рейсов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лётная пора: РФ и Малайзия могут запустить прямые рейсы в этом году

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