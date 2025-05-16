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Переплата по рыночной ипотеке превысила 10 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Средний чек по ипотеке к 1 апреля вырос до рекордных 4,4 млн рублей, следует из статистики ЦБ. Лишь с начала года показатель увеличился на 10%. Максимума достиг и средний срок жилищных кредитов — 310,7 месяцев, то есть почти 26 лет.

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Если человеку оформят ипотеку на 4,4 млн на такой срок с первоначальным взносом 20% и под 30% годовых (именно такие ставки по рыночным ссудам сейчас предлагают в крупнейших банках), то общая сумма выплат составит 14,6 млн рублей, рассчитал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Значит клиент переплатит более 10 млн. Это делает жилищные кредиты сейчас крайне дорогостоящими для большинства семей и ограничивает круг реальных покупателей недвижимости без господдержки, подчеркнул эксперт.

Крупнейшие банки подтвердили рост среднего чека по ипотеке в этом году. Основная причина — в увеличении стоимости жилья, пояснила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. В последние годы подорожание недвижимости ускорилось из-за высокой инфляции строительных материалов на фоне санкций, добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

По его словам, увеличение суммы и срока кредитования до рекордных значений создает дополнительные риски для заемщиков и банков. Вероятность просрочек может вырасти, особенно при замедлении экономики или повышении безработицы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тянет — не потянет: переплата по рыночной ипотеке превысила 10 млн рублей

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