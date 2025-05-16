Тянет — не потянет: переплата по рыночной ипотеке превысила 10 млн рублей

Средний чек по ипотеке вырос до рекордных 4,4 млн рублей, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». Причины — в росте стоимости жилья. При этом, несмотря на высокие ставки и ужесточения со стороны банков, люди продолжают брать ссуды на квартиры. В то же время увеличивается и средний срок кредитования — он почти достиг рекордных 26 лет. Если человек сейчас оформит ипотеку на 4,4 млн на такой период под 30%, то переплата превысит 10 млн рублей. Когда займы на жилье станут более доступными — в материале «Известий».

Ипотека в 2025 году

В России подскочил средний объем ипотеки в расчете на одного клиента — к 1 апреля он достиг рекордных 4,4 млн рублей, следует из статистики ЦБ. Лишь с начала года показатель увеличился на 10%. Максимума достиг и средний срок жилищных кредитов — 310,7 месяца, то есть почти 26 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Если человеку оформят ипотеку на 4,4 млн на такой срок с первоначальным взносом 20% и под 30% годовых (именно такие ставки по рыночным ссудам сейчас предлагают в крупнейших банках), то общая сумма выплат составит 14,6 млн рублей, рассчитал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Значит, клиент переплатит более 10 млн. Это делает жилищные кредиты сейчас крайне дорогостоящими для большинства семей и ограничивает круг реальных покупателей недвижимости без господдержки, подчеркнул эксперт.

Крупнейшие банки подтвердили рост среднего чека по ипотеке в этом году. В «Сбере» с декабря 2024-го он увеличился на 20%, рассказали в пресс-службе, ссылаясь на данные «Домклик». В Абсолют Банке с января по апрель отметили повышение на 10%. Там средний чек в апреле достиг 7,2 млн. В ВТБ он тоже рос, но менее значительно.

Основная причина — в увеличении стоимости жилья, пояснила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Особенно это заметно в крупных городах, добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. По его словам, в последние годы подорожание недвижимости ускорилось из-за высокой инфляции строительных материалов на фоне санкций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

А также из-за того, что раньше был дефицит качественного жилья в премиальном сегменте — теперь рынок «нагоняет» спрос, и средний чек растет. На среднюю цену повлияло и смещение спроса в сторону дорогой недвижимости, включая загородную и с улучшенной инфраструктурой, сообщил Владимир Чернов.

Какими будут цены на жилье в этом году

Жилье продолжит дорожать, считает Владимир Чернов. По его словам, основным драйвером станут нехватка предложения в ряде регионов и рост себестоимости строительства. В «Новикоме» не исключили, что средний чек на жилье продолжит увеличиваться в пределах 3–5%.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, в 2025 году средние цены на новостройки могут повыситься на 9%, во многом из-за роста себестоимости строительства жилья. Однако на вторичном рынке стоимость может немного снизиться из-за жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) и замедления роста доходов населения. Чем меньше возможностей взять ипотеку на такие квартиры — тем ниже спрос и тем больше скидки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Цены на жилье, а также средний чек по ипотеке, скорее всего, перестанут увеличиваться после отмены комиссий с застройщиков, считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Кредитные организации начали вводить такие комиссии для девелоперов за каждый выданный льготный кредит. Они могли доходить до 10% и обычно перекладывались на покупателя. Но благодаря действиям властей крупнейшие банки уже начали отказываться от таких практик. Комиссии могут уйти в прошлое уже в перспективе 3–6 месяцев, ожидает Виталий Костюкевич.

В то же время средний чек по ипотеке всё же ниже реальной средней стоимости жилья при продаже, и это позитивный фактор для устойчивости рынка, отметили в пресс-службе ВТБ.

— Формула проста: нужную сумму для покупки жилья заемщик получает, не только привлекая кредит, но и используя личные средства в качестве первоначального взноса, а также различные формы государственной поддержки, такие как материнский капитал. Кроме того, Центральный банк последовательно работает над тем, чтобы разница между суммой ипотечного кредита и стоимостью приобретаемого жилья была существенной, — пояснили в ВТБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Это позволяет формировать более качественный и обеспеченный ипотечный портфель, добавили в банке.

Когда ипотека станет более доступной

Увеличение суммы и срока кредитования до рекордных значений создает дополнительные риски для заемщиков и банков, предупредил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. При нынешних уровнях ключевой ставки даже небольшое ухудшение финансового положения семьи может привести к проблемам с выплатой, особенно это касается заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Значит, вероятность просрочек может вырасти, особенно при замедлении экономики или повышении безработицы.

Риск дефолтов на рынке ипотеки сохраняется, согласился гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев. Банк не может просчитать доход клиента на 30 лет вперед. Однако сейчас доля просроченной задолженности пока находится на невысоком, безопасном уровне (менее 1%).

Кроме того, в последние годы большинство ипотечных займов выдавались по льготным программам по ставкам 6–7% годовых. Это существенно снижает риски дефолтов, добавил Владимир Чернов.

Если же россияне сейчас берут ипотеку даже под 30%, то в будущем они постараются реструктуризировать ссуду под более выгодный процент, как только ЦБ начнет снижать ключевую, уверен Евгений Шавнев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Банк России может начать смягчать политику в июне – июле 2025-го, прогнозирует Анна Землянова из Совкомбанка. По ее оценке, снижение возможно сразу до 19–20%. В ВТБ же ожидают первых шагов только к концу года. Однако прогноз напрямую зависит от динамики инфляции. Если появятся устойчивые признаки замедления роста цен, то ЦБ может снизить ключевую уже в III квартале, отметили в кредитной организации.

Но говорить о доступности ипотеки можно только при уменьшении ставки до 12–15%, подчеркнул Виталий Костюкевич из Абсолют Банка. По его словам, это возможно не ранее чем через год-полтора.

Регулятор будет действовать плавно, чтобы избежать нового витка инфляции, ожидают в ВТБ. Возврат к исторически низким ставкам начала 2020-х и доступному кредитованию для широкого круга заемщиков в ближайшие годы маловероятен. Рынку потребуется время для адаптации и восстановления.