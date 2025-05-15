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Эксперты рассказали о грозящих блокировками комментариях к банковским переводам

Роскачество: шутки в комментариях к переводу денег могут привести к блокировке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Юмористические комментарии к денежным переводам могут привести к разбирательству и даже к попаданию в черный список банка. Об этом Lenta.Ru рассказали в центре финансовой экспертизы Роскачества в четверг, 15 мая.

Специалисты пояснили, что бывают случаи, когда люди в шутку оставляют в назначении платежа комментарии вроде «на взрывчатку» или «взятка». Закончиться это может блокировкой не только перевода, но и счета, а возможно, и привлечением следственных органов.

При таком раскладе отправителю перевода придется доказать банку обоснованность таких трансакций в письменном виде, а в дальнейшем банк может занести человека в черный список.

«Переводы, выполняемые между физическими лицами, в принципе не нуждаются в указании о назначении платежа. Поле с комментарием можно оставлять пустым», — подчеркнули в Роскачестве.

Там добавили, что если получатель перевода ведет коммерческую деятельность, банк должен об этом знать. Такую деятельность банк определяет не только по комментариям, но также по регулярности и количеству трансакций, суммам переводов и налогов.

Ушли на базу: как будет работать ограничение на переводы в 100 тыс. для дропов
Кого коснутся новые требования ЦБ и пострадают ли добросовестные граждане

Ранее 15 мая пресс-служба Банка России сообщила, что в РФ ограничат возможности вывода и обналичивания денег для определенной категории граждан. Речь идет о так называемых дропперах — людях, чьи банковские карты используются для движения денег при совершении мошеннических операций, уточняет сайт kp.ru. Так, с 15 мая граждане, которые внесены в базу данных Банка России о мошеннических операциях, не смогут переводить себе и другим людям более 100 тыс. рублей в течение месяца, пишет RT. Сделано это для того, чтобы человек выполнял только действительно важные операции, но не мог участвовать в преступных схемах похищения и обналичивания денег.

В ЦБ призвали не переводить деньги незнакомцам и не сообщать никому данные своего онлайн-банкинга, сообщает НСН.

Кроме того, кредитные организации обязаны разработать документы о порядке реализации мероприятий, противодействующих заключению договоров потребительского займа без согласия клиента, сообщает агентство городских новостей «Москва».

14 мая юрист Илья Русяев рассказал, что новые лимиты на денежные переводы начнут действовать в России с 30 мая 2025 года. Он пояснил, главная цель инициативы — усиление контроля за финансовыми потоками, проходящими без полноценных проверок, пишет 360.ru.

Адвокат Денис Цыплаков 28 апреля сообщил о том, что проблема вовлечения детей и подростков в дропперские схемы требует срочного внимания со стороны родителей, правоохранительных органов и финансовых институтов.

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