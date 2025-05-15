Ушли на базу: как будет работать ограничение на переводы в 100 тыс. для дропов

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Марко Рубио запланировал масштабные изменения Совета нацбезопасности США
Мир
Минфин США расширил санкции против Ирана
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Путин отметил глубокие знания победителей Менделеевской олимпиады по химии
Мир
СМИ сообщили о нежелании США приглашать Зеленского на саммит НАТО в июне
Мир
Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Мир
Посол Бразилии в РФ назвал остановку Лулы да Силвы в Москве технической
Общество
Боевика ВФУ осудили на 16 лет за препятствование эвакуации жителей Курской области
Мир
Глава МИД Польши исключил размещение войск страны на Украине
Общество
Суд продлил арест бывшему мэру Сочи Копайгородскому до 17 августа
Мир
Уиткофф подтвердил совместную поездку с Рубио на переговоры по Украине в Стамбуле
Общество
Фигурантку дела о покушении на главу Крыма Аксенова осудили на 10 лет
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Мир
Авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались захватить судно JAGUAR в Финском заливе
Спорт
ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка РФ по футболу
Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»

Ушли на базу: как будет работать ограничение на переводы в 100 тыс. для дропов

Кого коснутся новые требования ЦБ и пострадают ли добросовестные граждане
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Если человеку ограничат переводы 100 тыс. рублей в месяц из-за попадания в базу дропов ЦБ, то ему необходимо обратиться в банк с заявлением и подтвердить, что он не имел корыстного умысла при передаче карты третьему лицу. Такие разъяснения «Известиям» дали в Ассоциации развития финграмотности. Новые правила в отношении людей, чьими картами аферисты пользовались для кражи и вывода денег, вступают в силу с 15 мая. Как считают в кредитных организациях, мера сделает «вербовку» россиян для таких действий менее выгодной, однако полностью не решит проблему мошенничества.

Кому ограничат переводы 100 тыс. рублей в месяц с 15 мая

В России появятся новые ограничения для борьбы с дропами — людьми, чьи карты используются для вывода украденных мошенниками средств. При этом оказывать помощь в аферах клиенты банков могли как неумышленно, так и из корыстных целей.

ЦБ ведет специальную базу, в которой содержится информация о дропах. Она формируется на основе сведений банков обо всех случаях и попытках мошенничества. То есть если человек сообщил в кредитную организацию, что направил перевод под воздействием злоумышленников, а в итоге деньги украли, счет получателя окажется в базе регулятора.

Карта
Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov

Кроме того, в ней учитываются сведения от правоохранительных органов — например, если человек написал заявление в полицию и сообщил о мошенническом переводе на определенный счет.

База данных дропов закрыта. Банк России не говорит, сколько в ней содержится счетов. Как заявлял в интервью «Известиям» зампред ЦБ Герман Зубарев еще в 2023 году, в этой системе содержались десятки тысяч счетов россиян. Каждый месяц дропами становятся около 80 тыс. российских и иностранных граждан, заявляли уже в 2025 году в регуляторе.

Фулл хаос: сможет ли лимит количества карт на человека победить дропперство
Угодить за решетку способна случайная жертва мошенников

Сейчас банк имеет право, но не обязан ограничивать действие карты или доступ в личный кабинет клиентам из базы дропов. Однако с 15 мая в силу вступят новые меры: такие люди не смогут делать переводы себе или другим людям более чем на 100 тыс. рублей в месяц.

Как уточнили в ЦБ, этот лимит позволит добросовестным клиентам, которые попали в базу случайно или неумышленно оказались сообщниками мошенников, без трудностей погашать долги и совершать жизненно важные операции и при этом не заниматься сомнительными переводами. Кроме того, ограничение не распространяются на переводы юридическим лицам. Это значит, что люди смогут и далее совершать покупки в магазинах и на маркетплейсах, оплачивать счета.

Чек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если появляется необходимость перевести более 100 тыс. рублей, клиент из базы должен обратиться в обслуживающий банк с заявлением и паспортом.

Справка «Известий»

Сейчас действия дропов могут попадать сразу под несколько статей. Например, по статье 159 УК РФ («Мошенничество») человеку может грозить штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 10 лет, а по статье 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») — лишение свободы могут продлить до 20 лет.

Как выйти из базы дропов

Пособниками мошенников, то есть дропами, неожиданно для себя могут стать как взрослые, так и подростки. Например, как сообщал «Известиям» Герман Зубарев из ЦБ, мошенники распространяют в соцсетях рекламу: якобы под видом банков, которым нужно выполнить «план по продажам», предлагают людям оформить любую карту и передать ее неким лицам за вознаграждение — например, за 3 тыс. рублей.

— Затем включается сетевой маркетинг: подросткам предлагают еще 2 тыс. рублей, если они приведут друга с картой. Таким способом дети массово втягиваются в дропперство. В некоторых случаях подросток физически не передает мошеннику «пластик», а предоставляет ему реквизиты карты и коды доступа к онлайн-банкингу, — пояснил Герман Зубарев.

Другой пример — мошенники связываются с человеком и предлагают ему за некоторую сумму взять «карту в аренду» и затем проводят через нее платежи.

В ЦБ напомнили, как не стать дропом. Клиентам банков нельзя передавать оформленную на себя карту чужим людям, предоставлять кому-либо доступ в онлайн-банкинг, переводить якобы ошибочно поступившие на свой счет деньги.

Карта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Если же человек всё же оказался в базе регулятора и ему ограничили доступ к онлайн-сервисам или ввели запрет на переводы более 100 тыс. рублей в месяц, он может обжаловать это решение, напомнили в ЦБ. Для этого нужно обратиться с заявлением в любой из банков, клиентом которого человек является.

— В финансовой организации проведут расследование и, убедившись в добросовестности клиента, инициируют так называемую процедуру апелляции, включающую диспутный запрос в Банк России, — пояснили «Известиям» в Ассоциации развития финграмотности (АРФГ).

Подропное описание: россиянам стали вдвое чаще блокировать подозрительные счета
В стране резко выросло количество жалоб на включение в базу Центробанка

Там уточнили: в заявлении нужно опровергнуть, что у человека были корыстные цели при передаче карты мошеннику, то есть не было вознаграждения за передачу карты, ее данных, снятия поступивших средств или предоставления доступа к онлайн-банку. Если карту украли (а на ней был написан PIN-код), нужно как можно раньше обратиться в банк для ее блокировки.

— Чем больше пройдет времени, тем больше сомнения в том, что карта попала в руки мошенников случайно. Если человек стал дропом в результате принуждения (например, ему прислали деньги по номеру телефона, запугали и заставили пойти к банкомату, снять их и отдать курьеру), то здесь, к сожалению, помочь сложно: по закону в этом случае нужно было обратиться как минимум в банк, а затем в полицию, — добавили в АРФГ.

Банкомат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С заявлением также можно обратиться напрямую в интернет-приемную Центробанка, добавили в регуляторе.

Если Банк России примет положительное решение о снятии ограничений для дропа, то кредитная организация сделает это в кратчайшие сроки, уверили в «Зените».

Помогут ли ограничения для дропов бороться с мошенниками

Вступающие в силу изменения для дропов снижают привлекательность схем с участием подставных лиц, считает вице-президент по информационной безопасности банка «Дом.РФ» Дмитрий Никишов. Однако новая мера не станет панацеей, говорят в ВТБ. Она направлена на конкретные группы злоумышленников, поможет повысить уровень безопасности и защитить добросовестных клиентов. Но мошенники никогда не сидят на месте, они будут использовать другие схемы, предупредили в Абсолют Банке.

Хакер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Мы не рассматриваем меру как эффективную, поскольку сведения о дропе включаются в справочник Банка России уже постфактум — после совершения как минимум одного мошенничества. На наш взгляд, более действенным инструментом могла бы стать законодательная регламентация механизма возврата приостановленных переводов, — считает зампредправления банка «Зенит» Игорь Кособуров.

При этом обороты перечислений на рынке временно снизятся, считают в Абсолют Банке. А нагрузка на финорганизации, наоборот, возрастет, поскольку им придется активнее ограничивать операции по счетам и рассматривать апелляции.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир