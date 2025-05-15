Ушли на базу: как будет работать ограничение на переводы в 100 тыс. для дропов

Если человеку ограничат переводы 100 тыс. рублей в месяц из-за попадания в базу дропов ЦБ, то ему необходимо обратиться в банк с заявлением и подтвердить, что он не имел корыстного умысла при передаче карты третьему лицу. Такие разъяснения «Известиям» дали в Ассоциации развития финграмотности. Новые правила в отношении людей, чьими картами аферисты пользовались для кражи и вывода денег, вступают в силу с 15 мая. Как считают в кредитных организациях, мера сделает «вербовку» россиян для таких действий менее выгодной, однако полностью не решит проблему мошенничества.

Кому ограничат переводы 100 тыс. рублей в месяц с 15 мая

В России появятся новые ограничения для борьбы с дропами — людьми, чьи карты используются для вывода украденных мошенниками средств. При этом оказывать помощь в аферах клиенты банков могли как неумышленно, так и из корыстных целей.

ЦБ ведет специальную базу, в которой содержится информация о дропах. Она формируется на основе сведений банков обо всех случаях и попытках мошенничества. То есть если человек сообщил в кредитную организацию, что направил перевод под воздействием злоумышленников, а в итоге деньги украли, счет получателя окажется в базе регулятора.

Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov

Кроме того, в ней учитываются сведения от правоохранительных органов — например, если человек написал заявление в полицию и сообщил о мошенническом переводе на определенный счет.

База данных дропов закрыта. Банк России не говорит, сколько в ней содержится счетов. Как заявлял в интервью «Известиям» зампред ЦБ Герман Зубарев еще в 2023 году, в этой системе содержались десятки тысяч счетов россиян. Каждый месяц дропами становятся около 80 тыс. российских и иностранных граждан, заявляли уже в 2025 году в регуляторе.

Сейчас банк имеет право, но не обязан ограничивать действие карты или доступ в личный кабинет клиентам из базы дропов. Однако с 15 мая в силу вступят новые меры: такие люди не смогут делать переводы себе или другим людям более чем на 100 тыс. рублей в месяц.

Как уточнили в ЦБ, этот лимит позволит добросовестным клиентам, которые попали в базу случайно или неумышленно оказались сообщниками мошенников, без трудностей погашать долги и совершать жизненно важные операции и при этом не заниматься сомнительными переводами. Кроме того, ограничение не распространяются на переводы юридическим лицам. Это значит, что люди смогут и далее совершать покупки в магазинах и на маркетплейсах, оплачивать счета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если появляется необходимость перевести более 100 тыс. рублей, клиент из базы должен обратиться в обслуживающий банк с заявлением и паспортом.

Справка «Известий» Сейчас действия дропов могут попадать сразу под несколько статей. Например, по статье 159 УК РФ («Мошенничество») человеку может грозить штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 10 лет, а по статье 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») — лишение свободы могут продлить до 20 лет.

Как выйти из базы дропов

Пособниками мошенников, то есть дропами, неожиданно для себя могут стать как взрослые, так и подростки. Например, как сообщал «Известиям» Герман Зубарев из ЦБ, мошенники распространяют в соцсетях рекламу: якобы под видом банков, которым нужно выполнить «план по продажам», предлагают людям оформить любую карту и передать ее неким лицам за вознаграждение — например, за 3 тыс. рублей.

— Затем включается сетевой маркетинг: подросткам предлагают еще 2 тыс. рублей, если они приведут друга с картой. Таким способом дети массово втягиваются в дропперство. В некоторых случаях подросток физически не передает мошеннику «пластик», а предоставляет ему реквизиты карты и коды доступа к онлайн-банкингу, — пояснил Герман Зубарев.

Другой пример — мошенники связываются с человеком и предлагают ему за некоторую сумму взять «карту в аренду» и затем проводят через нее платежи.

В ЦБ напомнили, как не стать дропом. Клиентам банков нельзя передавать оформленную на себя карту чужим людям, предоставлять кому-либо доступ в онлайн-банкинг, переводить якобы ошибочно поступившие на свой счет деньги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Если же человек всё же оказался в базе регулятора и ему ограничили доступ к онлайн-сервисам или ввели запрет на переводы более 100 тыс. рублей в месяц, он может обжаловать это решение, напомнили в ЦБ. Для этого нужно обратиться с заявлением в любой из банков, клиентом которого человек является.

— В финансовой организации проведут расследование и, убедившись в добросовестности клиента, инициируют так называемую процедуру апелляции, включающую диспутный запрос в Банк России, — пояснили «Известиям» в Ассоциации развития финграмотности (АРФГ).

Там уточнили: в заявлении нужно опровергнуть, что у человека были корыстные цели при передаче карты мошеннику, то есть не было вознаграждения за передачу карты, ее данных, снятия поступивших средств или предоставления доступа к онлайн-банку. Если карту украли (а на ней был написан PIN-код), нужно как можно раньше обратиться в банк для ее блокировки.

— Чем больше пройдет времени, тем больше сомнения в том, что карта попала в руки мошенников случайно. Если человек стал дропом в результате принуждения (например, ему прислали деньги по номеру телефона, запугали и заставили пойти к банкомату, снять их и отдать курьеру), то здесь, к сожалению, помочь сложно: по закону в этом случае нужно было обратиться как минимум в банк, а затем в полицию, — добавили в АРФГ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С заявлением также можно обратиться напрямую в интернет-приемную Центробанка, добавили в регуляторе.

Если Банк России примет положительное решение о снятии ограничений для дропа, то кредитная организация сделает это в кратчайшие сроки, уверили в «Зените».

Помогут ли ограничения для дропов бороться с мошенниками

Вступающие в силу изменения для дропов снижают привлекательность схем с участием подставных лиц, считает вице-президент по информационной безопасности банка «Дом.РФ» Дмитрий Никишов. Однако новая мера не станет панацеей, говорят в ВТБ. Она направлена на конкретные группы злоумышленников, поможет повысить уровень безопасности и защитить добросовестных клиентов. Но мошенники никогда не сидят на месте, они будут использовать другие схемы, предупредили в Абсолют Банке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Мы не рассматриваем меру как эффективную, поскольку сведения о дропе включаются в справочник Банка России уже постфактум — после совершения как минимум одного мошенничества. На наш взгляд, более действенным инструментом могла бы стать законодательная регламентация механизма возврата приостановленных переводов, — считает зампредправления банка «Зенит» Игорь Кособуров.

При этом обороты перечислений на рынке временно снизятся, считают в Абсолют Банке. А нагрузка на финорганизации, наоборот, возрастет, поскольку им придется активнее ограничивать операции по счетам и рассматривать апелляции.