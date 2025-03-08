Фулл хаос: сможет ли лимит количества карт на человека победить дропперство

Банк России рассматривает возможность ограничить количество банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством. Эльвира Набиуллина предлагает также усилить уголовную ответственность за пособничество при обналичивании денег. В совете Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов вместо ограничения на выдачу карт в одни руки предлагают совершенствовать соответствие политики финансовых институтов и законодательства (комплайенс). Таким образом предполагается исключить ситуации, когда банк видит, что человек оформил пару десятков карт, совершает по ним транзитные операции, но не принимает никаких мер. Подробности — в материале «Известий».

Какие меры могут помочь в борьбе с дропперством

Банк России изучает и обсуждает возможность ограничить количество банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством, то есть с мошенничеством с использованием подставных лиц. Об этом председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила на совещании президента РФ с правительством. Она отметила, что «нормальному человеку не нужно 100 карт разных банков. Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке — до пяти, а в нескольких — до 20. Это уменьшит масштабы», — подчеркнула глава ЦБ.

Кроме того, она считает, что родители подростков в возрасте до 18 лет должны давать согласие на открытие счета и на получение карты ребенком, у них должна быть возможность получать выписки по операциям ребенка. При этом, по ее мнению, « уголовную ответственность надо вводить, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников ». «Может быть, первое — это предупреждение, но второй случай — должна быть уголовная ответственность, потому что это правда помощь в выводе денег», — сказала Набиуллина.

Служба финансового уполномоченного России положительно относится к данной инициативе. Усиление контроля за выпуском новых карт, безусловно, сократит количество лазеек для мошенников, рассказали «Известиям»в аппарате финомбудсмена.

Фото: Global Look Press/ Aleksander Polyakov

Глава рабочей группы при ЦБ по проблеме дропперства, руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева отмечает, что сейчас наблюдается серьезная проблема вовлечения в дропперство именно молодежи (абитуриентов, учащихся колледжей и техникумов, студентов, проживающих в общежитиях).

Согласно данным Лазаревой, сейчас основная масса дропперов — это граждане до 25 лет. Львиная доля из них — несовершеннолетние или студенты. Система борьбы с дропперами подразумевает попадание сведений о них в базу ФинЦЕРТ Банка России . Это означает ограничение прав: им будут отказывать в дистанционном банковском обслуживании и вряд ли будут давать кредиты и займы. Кроме того, по словам Лазаревой, сейчас активно обсуждается введение уголовной ответственности за неправомерное предоставление третьим лицам банковских карт.

— В перспективе с введением уголовной ответственности за дропперство существенная часть молодых людей будет отрезана от банковских услуг, — говорит собеседница. — Поскольку даже условный срок не отменит попадания в базу дропперов. В таких обстоятельствах будет не только снижаться качество жизни этих молодых людей, но возникнет риск их интенсивной криминализации .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков отмечает, что ограничение максимального количества банковских карт на одного человека выглядит разумной мерой для борьбы с дропперами, «но здесь важны детали и проработанность». Ведь многие пользователи получали карты для начисления зарплаты не один десяток лет и не всегда корректно закрывали счета. Поэтому важно не навредить законопослушным гражданам , предупредил Волков.

В Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) добавляют, что закон обязательно нужен. Раз есть нарушения, значит, должны быть и возможности для того, чтобы их пресекать, указывают там. Насколько они будут эффективными, зависит от того, будет ли разработан работающий процессуальный механизм получения необходимых доказательств. Статью ввести можно, но будет ли она работать — большой вопрос, отмечают в АРФГ.

«Известия» направили запросы в пресс-службу ЦБ и Росфинмониторинга, а также в комитет по противодействию коррупции и экстремизму.

Как мошенники могут начать использовать реквизиты

Мера относительно полезная, но, как и все простые меры, или неэффективна (если количество карт велико), или создаст сложности для пользователей (если оно мало) , рассуждает председатель совета Ассоциации АЭД (Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов) Виктор Достов.

— Для вычисления общего числа карт необходимо создание новой информационной системы. Это дорого и в принципе неэффективно , — замечает он.

На его взгляд, « необходимо просто усиливать комплайенс в этой области, исключив ситуацию, когда парень 20 лет оформил пару десятков карт, гонит по ним транзитные операции, банк это видит, но не предпринимает никаких мер ». При этом уже сейчас ряд банков успешно ловит мошенников и блокирует их. Остается только продемонстрировать остальным нулевую терпимость по поводу игнорирования таких очевидных признаков дроппинга, дополняет Достов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В банке АКБ «Держава» разъясняют, что сейчас на уровне Национальной системы платежных карт (НСПК) нет информации о владельце карты. Имя, которое написано на карте «Мир», не используется при передаче данных и обработке платежа. Кроме того, возможно совпадение имен, то есть нужно организовать централизованное хранение данных о всех открытых картах всех физических лиц (различаемых по СНИЛС или ИНН, но не имени), с возможностью проверки банком в реальном времени. «Это сложно реализовать быстро и дешево, надеемся, что найдется другой способ решить проблему» , — подчеркнули представители банковской сферы.

Есть и другой важный аспект, отмечает руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков. Если ограничить активность именно дропов на уровне гражданина, физического лица, то мошенники, вероятно, начнут использовать реквизиты обычных граждан, устройства которых скомпрометированы. Современные технологии вредоносного программного обеспечения позволяют это реализовать , предупреждает ИТ-эксперт.

— В результате активности вредоносного ПО обычный гражданин может быть вовлечен в мошенническую схему без его ведома , — сказал он. — Например, злоумышленники всё чаще используют для обналичивания специальные приложения для бесконтактной оплаты. С помощью таких приложений, использующих технологию NFC, они привязывают к своим смартфонам карты как дропов, так и обычных пользователей, а затем снимают наличные через банкоматы. Скомпрометирован может быть каждый пользователь устройств на Android и Windows.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Председатель запорожского реготделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев предлагает также ограничить число платежных стикеров — сегодня они являются самостоятельным банковским продуктом, но также могут быть использованы в мошеннических схемах.

В свою очередь, директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода полагает, что на законодательном уровне есть смысл проработать ответственность для подростков, если они втянуты в сеть дропперов: «Может быть, стоит задуматься над повышением возрастного ценза для выдачи личных — не родительских — банковских карт».

По мнению директора по комплаенсу Т-Банка и вице-президента Галины Кузнецовой, для борьбы с дропперами важно удлинить срок вывода средств с дропперсих счетов или вообще не возвращать деньги, а переводить их на специальный счет в ЦБ.

— Сейчас по закону банки должны возвращать средства в течение семи дней, даже если известно, что держатель счета — клиент-дроп, поэтому необходимо ввести комиссии и разрешить банкам отказывать в открытии счетов подозрительным физическим лицам (сейчас закон запрещает отказывать в открытии счета), — считает эксперт.



Не менее важно упростить и законодательно закрепить межбанковский возврат похищенных денег — то есть возможность вернуть деньги, которые мошенники «увели» на другие счета, добавила Галина Кузнеца.

Юридическая трясина

Представители региональных банков считают, что для внедрения уголовной ответственности нужно решить одну из основных проблем — проблему с доказательствами. Установление реальной связи между обвиняемым и совершенным деянием требует сложных расследований, подчеркивает начальник отдела безопасности банка «Хлынов» Андрей Попов.

— Чтобы привлечь кого-то к уголовной ответственности, необходимо доказать факт участия лица в преступлении. В случае с дропперством это может оказаться затруднительным, поскольку злоумышленники часто используют подставных лиц, — замечает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (при ЦБ) Вениамин Каганов полагает, что, возможно, в новом законе следует предусмотреть необходимость нотариального заверения ксерокопии либо возможность открывать счет от имени другого лица только при наличии доверенности, также нотариально заверенной.